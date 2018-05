Xbox One: Diese Änderungen enthält das Mai-Update

Das Mai-Update für die Xbox One ist ab sofort verfügbar, wie Microsoft auf seinem Blog "Xbox Wire" bekannt gegeben hat. Die Aktualisierung bringt einige neue Features auf die Konsole – natürlich auch für die Xbox One X.

Wenn ihr das Update für die Xbox One (X) heruntergeladen und installiert habt, könnt ihr beispielsweise einen Discord-Account mit eurem Xbox-Account verknüpfen. Dieses offenbar von vielen Nutzern gewünschte Feature ermöglicht es etwa euren Freunden, via Discord zu sehen, welche Titel ihr über Xbox Live spielt. Außerdem unterstützen Xbox One S und Xbox One X nach dem Update euch eine Bildwiederholrate von 120 Hz - in den Auflösungen 1080p und 1440p.

120 Hz nur mit kompatiblem Bildschirm

In der Praxis kann sich das unter anderem durch ein flüssigeres Spielerlebnis und eine geringere Latenz bemerkbar machen. Außerdem reduziert sich dadurch gegebenenfalls das sogenannte Tearing. Darunter versteht man einen Darstellungsfehler, bei dem der Bildschirm mehrere eigentlich aufeinanderfolgende Einzelbilder zur selben Zeit anzeigt. Um von den 120 Hz zu profitieren, muss euer Fernseher oder Monitor diese Bildwiederholfrequenz allerdings ebenfalls unterstützen.

Darüber hinaus hat Microsoft die "Xbox Zubehör App" optimiert. Diese soll nun eine einfachere Navigation und einen Look bieten, der besser zur generellen Optik des Xbox-One-Dashboards passt. Dieses soll sich durch einige neue Button-Befehle nun ebenfalls einfacher bedienen lassen.

Des Weiteren gibt es nun ein zentrales Menü für die Familien-Freigabe. Hier könnt ihr festlegen, auch welche Inhalte einzelne Familienmitglieder Zugriff haben. Zu guter Letzt sei erwähnt, dass ihr aufgenommene Gameplay-Videos nun direkt schneiden könnt, ohne dafür das Upload Studio zu öffnen.