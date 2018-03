Xbox One: Diese neuen Funktionen bringt Microsoft auf die Konsole

Ein kommendes Firmware-Update für die Xbox One soll Zockern mehrere neue Features bescheren. Das geht aus einer Preview hervor, die heute ausrollt. Wenn ihr euch für Microsofts "Xbox Insider"-Programm angemeldet habt, erhaltet ihr also vorab einen Blick auf die Verbesserungen.

Eine der wohl erfreulichsten Neuerungen ist die Unterstützung der Auflösung 1440p, auch bekannt als QHD. Das bedeutet, dass eure Xbox One künftig Inhalte in 2560 x 1400 Pixeln ausspielen kann. Die Betonung liegt auf "kann", denn euer Bildschirm muss diese Auflösung ebenfalls unterstützen. Viele Fernseher sind dazu zwar nicht in der Lage, bei PC-Monitoren ist QHD aber weiter verbreitet. Sowohl die Xbox One X als auch die Xbox One S sollen 1440p unterstützen.

Streamer können Zuschauern Kontrolle überlassen

Auch den Xbox-Live-Streaming-Dienst "Mixer" frischt Microsoft auf. Das neue "Controller Sharing" soll es Zuschauern eines Streams ermöglichen, selbst einzugreifen. Kommt ein Streamer beispielsweise in einem kniffligen Spielabschnitt nicht weiter, kann er die Kontrolle über die Spielfigur einem Zuschauer überlassen. Das soll selbst dann funktionieren, wenn der Zuschauer an einem PC statt vor einer Xbox One sitzt.

Darüber hinaus führt das Update noch eine Reihe weiterer Verbesserungen ein. So soll etwa der Edge-Browser für die Xbox One zukünftig hübscher aussehen und einfacher bedienbar sein. Außerdem sollt ihr die Lautstärke von Soundeffekten und Hintergrundmusik besser aufeinander abstimmen können als bisher. Zudem sei es nach dem Update möglich, Turnieren über ein Game Hub beizutreten – ohne Mitglied in einem Club zu sein.