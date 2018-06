Xbox One könnte bald Google Assistant und Alexa unterstützen

Vielleicht könnt ihr der Xbox One X bald ohne Headset Sprachbefehle erteilen

Die Xbox One unterstützt mit Microsofts Cortana bislang nur einen digitalen Assistenten. In Zukunft soll sich das ändern: Offenbar stehen Besitzern der Konsole bald auch Google Assistant und Amazon Alexa zur Auswahl.

Darauf weise ein Screenshot hin, den Windows Central von einer zuverlässigen Quelle erhalten haben soll. Dieser zeige ein neues Unter-Menü namens "Digital Assistants" das aus einer kommenden Version des Xbox-One-Betriebssystems stamme. Nutzer sollen es über das "Kinect & Devices"-Menü erreichen und darin den von ihnen bevorzugten digitalen Assistenten einstellen können.

Unsere Empfehlung PlayStation Plus Mitgliedschaft | 3 Monate

Sprachbefehle auch ohne Headset?

Dass zu den unterstützten Sprachassistenten Google Assistant und Amazon Alexa gehören könnten, geht aus der Menü-Beschreibung hervor. Darin heißt es: "Verwende einen digitalen Assistenten wie Cortana, Alexa oder Google Assistant auf deiner Xbox. Um zu beginnen, aktiviere einen der unten aufgeführten digitalen Assistenten und suche dann unter den Skills in der Smartphone-App des Assistenten nach 'Xbox'".

Die Kopplung des Sprachassistenten mit der Xbox One setzt also wohl einen Skill voraus, den ihr in der Alexa- beziehungsweise Google-Assistant-App auf eurem Smartphone installieren müsst. Der Funktionsumfang sei noch unklar, wahrscheinlich würden Alexa und Google Assistant aber Sprachbefehle ohne Headset ermöglichen.

Ein solches ist derzeit hingegen Pflicht, wenn ihr Cortana verwendet wollt. Alexa soll intelligenter sein als Microsofts Sprachassistent. Dass der Support wirklich kommt, ist bis zu einer offiziellen Bestätigung natürlich nicht gesichert. Die Chancen stehen aber wohl ganz gut: Wie Windows Central berichtet, sei Amazon sehr daran interessiert Alexa im Gaming-Bereich zu etablieren.