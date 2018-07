Xbox One: Microsoft will zur Gamescom neues Zubehör zeigen

Mit einem Blog-Beitrag zur Gamescom hat Microsoft die Gaming-Community hellhörig gemacht. In diesem kündigte Programmdirektor Larry Hyrb neues Zubehör für die Xbox One an, das Microsoft offenbar bei einem Event am 21. August 2018 auf der Kölner Spielemesse präsentieren will.

Der Post von Hyrb sorgte anfangs für viel Aufsehen, weil er darin zunächst von der Präsentation “neuer Xbox-Hardware” geschrieben hatte. Nach ersten euphorischen Reaktionen und abenteuerlichen Spekulationen von Fans hat Microsoft den Text inzwischen jedoch abgeändert. Nun ist in dem Beitrag nur noch von “neuem Zubehör” die Rede. Wie unter anderem TechCrunch spekuliert, könnte sich hinter der Formulierung ein neuer Xbox Elite Controller verbergen.

Neuer Elite-Controller für die Xbox One?

Das Gamepad soll sich über USB-C aufladen und auch unter Windows 10 nutzen lassen. Außerdem habe Microsoft möglicherweise die Button- und Trigger-Mechanik überarbeitet. Das Timing könnte ebenfalls für einen solchen Premium-Controller sprechen. Mit einer Ankündigung im Spätsommer wäre genug Zeit, das Gerät rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft in den Handel zu bringen.

Besitzern einer Xbox One könnte in Zukunft aber noch eine weitere Steuerungsvariante zur Auswahl stehen. Denn Gerüchten zufolge soll es euch Microsoft bald ermöglichen auf der Xbox One mit Maus und Tastatur zu zocken. Eine entscheidende Rolle bei diesem Vorhaben könnte der Computerzubehör-Hersteller Razer spielen. Was Microsoft nun wirklich vorstellen wird, werden wir spätestens auf der Gamescom erfahren. Die Spielemesse findet vom 21. bis 25. August 2018 in Köln statt.