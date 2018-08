Xbox One: Neue Xbox-App für Android und iOS im Anflug

In der Xbox-App könnt ihr alles über Spiele für die Xbox One herausfinden

Am 21. August beginnt die Gamescom 2018 und natürlich ist auch Microsoft mit seiner Xbox One in Köln vertreten. Unzählige Spieler dürften gespannt darauf warten, was das Unternehmen während der Messe präsentieren wird. Gerüchten zufolge könnte die Vorstellung einer neuen Xbox-App für Android und iOS zum Programm zählen.

Die aktuelle Xbox-App vereint viele praktische Funktionen für Spieler und Besitzer einer Xbox One in sich – und obwohl die Anwendung für Android- und iOS-Geräte im Schnitt ziemlich gute Bewertungen erhalten hat, will Microsoft sie offenbar neu auflegen. Wie MSPowerUser berichtet, habe Jez Corden von Windows Central herausgefunden, dass die neue Version noch in dieser Woche erscheinen soll.

Der Zeitpunkt dürfte dabei nicht zufällig gewählt worden sein: Am Dienstag, dem 21. August, startet mit der Gamescom offiziell Europas größte Messe für Videospiele. Dass Microsoft die Messe auch für Neuvorstellungen nutzen wird, steht bereits seit einiger Zeit fest. Dass auch die Xbox-App dabei eine Rolle spielen wird, war bislang allerdings noch nicht bekannt.

Mit der aktuellen Xbox-App können Spieler beispielsweise den Store besuchen und online neue Xbox-One-Spiele kaufen. Zudem ist die Interaktion mit Freunden und der übrigen Community möglich und ihr könnt sogar eigene Clips aus eurem letzten Spiel hochladen. Besonders praktisch ist aber auch die Möglichkeit, ein Smartphone mit der Xbox-App zur Eingabe von Text oder zur Steuerung von Medieninhalten auf der Xbox One zu verwenden. Angesichts der vielen enthaltenen Funktionen sind wir gespannt, was die neue App können soll. Habt ihr womöglich Wünsche?