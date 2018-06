Xbox One: "PUBG" und andere Top-Titel während der E3 stark reduziert

Xbox One S und Xbox One X

Mit den "Xbox BIG FUN DEALS" kündigt Microsoft den laut eigenen Angaben größten Xbox Sale des Jahres an. Stattfinden soll er während der Electronic Entertainment Expo, kurz E3, in Los Angeles. Preisnachlässe gibt es der Ankündigung zufolge nicht nur auf Xbox One-Konsolen, sondern auch auf vieles mehr.

Die Rabattaktion startet laut Microsoft am 7. Juni und geht dann bis zum 17. Juni. Was die Konsolen des US-Unternehmens betrifft, so sollen Gamer 50 Euro beim Kauf einer Xbox One S oder Xbox One X sparen können. Bundles mit dem 500-GB-Modell der One S und verschiedenen Spielen, die vom Händler eurer Wahl abhängen, kosten demnach 199 Euro, die Variante mit 1 TB Speicher soll 30 Euro mehr kosten. Die Xbox One X verkauft Microsoft während des Aktionszeitraums für 449 Euro.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

Rabatt auf Controller, Games und Dienste

Natürlich sollen auch die Spieler von der Aktion profitieren können, die bereits eine Xbox One S oder Xbox One X erworben haben und nun Spiele haben möchten. Laut der Ankündigung soll es auf ausgewählte Games bis zu 75 Prozent Rabatt geben. Erstmalig werden auch brandneue Titel wie "Monster Hunter: World", "Playerunknown's Battlegrounds" (kurz: "PUBG") und "Sea of Thieves" günstiger zu haben sein.

Wer noch einen weiteren Wireless Controller für seine Xbox One haben möchte, der kann beim Kauf eines schwarzen, weißen oder limitierten Modells sowie einer Sonderedition zehn Euro sparen. Ein selbst entworfenes Exemplar aus dem Xbox Design Lab kostet während der "Big Fun Deals" 69,99 Euro. Zuletzt können auch Spieler sparen, die Xbox Live Gold oder den Xbox Game Pass testen möchten: Die Dienste kosten während der Aktion im ersten Monat nur einen Euro.