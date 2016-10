Xbox One verkauft sich seit Monaten besser als Sonys PlayStation 4

Für Microsofts Gaming-Geschäft läuft es gerade richtig gut. Nachdem sich die Xbox One bereits im Juli und im August 2016 laut Zahlen der NPD Group in den USA besser verkauft hat als die PlayStation 4 des Hauptkonkurrenten Sony, konnte die Konsole den Trick im September noch einmal wiederholen. Wie VentureBeat berichtet, dürfte der Wettbewerb In den nächsten Monaten aber sehr viel härter werden.

Microsofts Xbox Marketing-Chef Mike Nichols erklärte demnach gegenüber GamesBeat, dass die Xbox One auch in vielen Ländern die einzige High-End-Konsole gewesen sei, deren Verkaufszahlen von September 2016 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gestiegen sind. Dass sich die Xbox One in diesem Zeitraum so gut schlägt, ist allerdings keine so große Überraschung.

Das Weihnachtsgeschäft wird spannend

Die Xbox One hatte einige Vorteile auf ihrer Seite. Das neue S-Modell der Microsoft-Konsole erschien bereits im August 2016 und war damit auch über den kompletten September erhältlich, während die PS4 Slim erst zur Mitte September in den Handel kam. Hinzu kommt, dass die Xbox One S im Gegensatz zur PS4 Slim oder zur kommenden PS4 Pro auch Ultra-HD-Inhalte von entsprechenden Blu-rays wiedergeben kann.

Richtig interessant wird es auf dem Markt für Videospiel-Konsolen aber erst jetzt: Vor Weihnachten steigen die Verkaufszahlen rapide an und Sony bringt passend dazu neue Hardware auf den Markt: Die Virtual Reality-Erweiterung PS VR ist gerade erst erschienen und im November 2016 folgt die leistungsstärkere PlayStation 4 Pro. Für Microsoft dürfte es schwierig werden, die Verkaufszahlen-Krone bis zum Ende des Jahres oder gar bis zum Release der Xbox Scorpio zu halten.