Xbox One (X): Microsoft will seine Konsolen im Abo anbieten

Microsoft will die Xbox One X im Bundle mit Online-Diensten anbieten

Microsoft plant angeblich ein neues Vertriebsmodell für die Xbox One S und die Xbox One X: In Zukunft will das Unternehmen es ermöglichen, die Konsolen über ein Abonnement zu erwerben. Der Vorteil für Kunden: Eine hohe einmalige Zahlung fällt offenbar nicht an.

Das Xbox All Access genannte Angebot ist also insbesondere für all jene interessant, die den Kaufpreis für die Konsolen nicht auf einen Schlag aufbringen können. Die Xbox One X kostet hierzulande knapp 500 Euro, die S-Version verkauft Microsoft ab 280 Euro. Das Xbox-One-X-Abo soll in den USA monatlich etwa 35 Dollar kosten, die Xbox One werde es laut Windows Central für rund 22 Dollar geben. Nach der zweijährigen Laufzeit gehen die Konsolen offenbar in den Besitz der Kunden über.

Online-Dienste inklusive

Beide Abonnements beinhalten neben einer der beiden Konsolen auch Mitgliedschaften für Xbox Live Gold und die Spiele-Flatrate Xbox Game Pass. Der erstgenannte Dienst ermöglicht es euch, online gegen andere Nutzer zu spielen, und bietet euch monatlich zwei kostenlose Spiele für eure Xbox One (X). Über den Xbox Game Pass könnt ihr Hunderte von Titeln auf eure Konsole streamen und ohne zusätzliche Kosten zocken – darunter auch alle zukünftig erscheinenden Spiele von Microsoft.

Allerdings soll Xbox All Access, das Microsoft intern anscheinend als "Project Largo" bezeichnet, zunächst einmal nur in den USA verfügbar sein. Sollte sich das Modell dort bewähren, könnte das Unternehmen es aber auch in anderen Märkten einführen, wie The Verge berichtet. Was haltet ihr von dem Konzept?