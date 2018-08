Xbox One X und Elite Wireless Controller gibt es bald auch in Weiß

So sehen Konsole, Controller und Headset in Weiß aus

Wenn ihr vorhabt, euch in nächster Zeit eine Xbox One X zuzulegen, solltet ihr vielleicht noch ein wenig warten – zumindest wenn ihr Lust auf eine ausgefallene Optik habt. Denn bald werden die Konsole – und auch der Elite Wireless Controller – in Weiß erhältlich sein.

Das hat Microsoft auf seinem offiziellen Blog Xbox Wire bekannt gegeben. Demnach erscheint die "Xbox One X Robot White Special Edition" exklusiv im Bundle mit "Fallout 76", Bethesdas kommendem Online-Rollenspiel. Die Auslieferung an Händler soll weltweit am 14. November 2018 erfolgen. Vorbestellen könnt ihr die weiße Konsole bereits jetzt, für 499,99 Euro im Onlineshop von Microsoft. Neben dem Gerät mit 1-TB-Festplatte und einem weißen Controller ist "Fallout 76" als Download-Version im Lieferumfang enthalten.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

Controller und Headset in Weiß

Zum Launch ist die Xbox One X ausschließlich in Schwarz auf den Markt gekommen. Eine weiße Version gibt es bislang noch nicht. Das gilt auch für den Xbox Elite Wireless Controller, dessen weiße Ausführung noch etwas früher in den Handel gelangen wird: Ab dem 16. Oktober soll das weiße Premium-Gamepad weltweit bei den Händlern eintreffen.

Den "Xbox Elite Wireless Controller - White Special Edition" könnt ihr wie die Konsole bereits vorbestellen: Für 149,99 sichert ihr euch das Gamepad ab sofort im Onlineshop von Microsoft. Warum der Controller doppelt so teuer ist wie das der Xbox One X beiliegende Standard-Pad, haben wir in einem anderen Artikel ausführlich erklärt.

Um den weißen Look zu komplettieren, fehlt nur noch ein entsprechendes Headset. Das wiederum könnt ihr euch ab dem 8. Oktober zulegen. Dann soll das weiße Turtle Beach Elite Pro 2 im Bundle mit dem Audio-Controller "SuperAmp Pro Performance Gaming Audio System" in Europa erscheinen.