Xbox One X und S unterstützen künftig Dolby Vision

Für Xbox One X und Xbox One S kommt Dolby Vision

Microsoft spendiert der Xbox One X und One S mit einem der nächsten Systemupdates Dolby Vision. Damit könnt ihr auf den Konsolen unter anderem über Netflix einige Serien und Filme im dynamischen HDR-Modus ansehen. Womöglich profitieren aber auch Games von dem Feature.

Dolby Vision steht zunächst Teilnehmern des "Xbox Insider"-Programms in einer neuen Vorabversion zur Verfügung, wie Microsoft mitteilt. Für die stabile Version des Betriebssystems rollt das Update mit dem Feature womöglich erst im Herbst aus, dies könnte zumindest die Bezeichnung "1810" nahelegen, die diese Aktualisierung trägt. Dolby Vision ist ein spezielles dynamisches HDR-Format (Hochkontrastbild), das für leuchtstärkere und kontrastreichere Bilder sorgt – sofern ihr einen Fernseher besitzt, der das Feature unterstützt.

Passendes Produkt Microsoft Xbox One X

Dolby Vision auf Xbox One auch für Games?

Dolby Vision könnt ihr auf der Xbox One X oder One S zunächst wohl nur mit einigen Filmen und Serien von Netflix ausprobieren, sofern ihr einen Premium-Account für den Dienst besitzt. Eine Unterstützung für Spiele hat Microsofts bislang noch nicht angekündigt. Für die Xbox One verfügbare Games wie "Battlefield 1" und "Mass Effect Andromeda" unterstützen aber bereits Dolby Vision (allerdings wohl nur die Versionen für PC). Es ist aber nicht unwahrscheinlich, dass Microsoft eine entsprechende Ankündigung noch vornehmen wird und ihr dynamisches HDR bei den Games künftig auch auf der Xbox verwenden könnt.

Neben Dolby Vision arbeitet Microsoft offenbar an weiteren Features, die mit der Vorabversion des Systemupdates 1810 kommen werden. So soll euer Avatar und der eurer Freunde im Dashboard auftauchen. Die Suchfunktion soll zudem um Games erweitert werden, die derzeit nicht installiert sind, euch jedoch auf eurer Konsole zur Verfügung stehen, etwa da ihr sie digital erworben habt. Auch Spiele, die ihr über Abos wie “Game Pass” oder “EA Access” geladen habt, werden künftig wohl in die Suche eingebunden.