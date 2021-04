Ihr möchtet Xbox-Spiele auf eurem iPhone oder iPad spielen? Dann habt ihr Glück: Zukünftig lässt sich dafür Microsofts Dienst "Xbox Cloud Gaming" nutzen. Die öffentliche Beta-Testphase des Services startet schon heute. Auch PC-Nutzer können darüber Xbox-Titel auf ihrem Rechner spielen.

Apple hat Microsoft zwar nicht erlaubt, eine eigene Anwendung für "Xbox Cloud Gaming" im App Store zu veröffentlichen – doch der Windows-Anbieter bringt die Gaming-Cloud durch die Hintertüre trotzdem auf Apples Mobilgeräte. Ähnlich wie Nvidia mit GeForce Now funktioniert auch die xCloud via Web-App. Ihr ruft sie über den Browser eures iPhones oder iPads auf. Microsoft empfiehlt dazu Safari, Edge und Google Chrome.

Unsere Empfehlung Anzeige

Apple iPhone 12 + o2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro Aluminiumkanten in Raumfahrt-Qualität (iPhone im neuen Design)

15,5 cm Super Retina XDR OLED Display (1.170 x 2.532 Pixel bei 460 ppi)

40 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) 67,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Voraussetzungen für Teilnahme

An dem Beta-Test könnt ihr nur teilnehmen, wenn ihr den kostenpflichtigen Xbox Game Pass Ultimate abonniert habt. Hinzu kommt eine weitere Einschränkung: Ihr benötigt eine Einladung von Microsoft. Das Unternehmen schickt das Angebot nicht an alle Abonnenten, sondern nur an einige ausgewählte. Nach welchen Kriterien Microsoft die Beta-Tester bestimmt, ist nicht bekannt. Interessenten bleibt also nichts anderes übrig, als auf eine E-Mail oder andere Benachrichtigung aus Redmond zu warten. Laut Microsoft sollen immer mehr Kunden die Möglichkeit bekommen, xCloud auszuprobieren.

Über 100 Xbox-Titel auf iPhone und iPad

Falls ihr zu den Auserwählten gehört, stehen euch zum Beta-Start rund 100 Spiele des Xbox Game Pass zur Verfügung. Ihr ruft sie über die dazugehörige Game-Pass-Website auf. Bei iPhones und iPads wird mindestens iOS/iPadOS 14 vorausgesetzt.

PCs müssen Windows 10 installiert haben. Empfehlenswert ist ein kompatibler Xbox-Controller, wenn euch die Touch-Eingabe nicht reicht. Microsoft empfiehlt darüber hinaus eine Internetgeschwindigkeit von mindestens 10 MBit/s und bei WLAN die 5-GHz-Frequenz. Da es sich um einen Beta-Test handelt, dürfte noch nicht alles glatt laufen. Seit euch dessen bewusst, falls ihr das Angebot in Anspruch nehmt. Für Android-Geräte ist der Cloud-Dienst schon seit letztem Jahr erhältlich.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Redmi Note 10 Pro + BLAU Allnet L 4 GB 3+1 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s)

Allnet Telefon & SMS Flatrate (in alle deutsche Netze)

EU Roaming (EU-weit kostenlos Surfen & Telefonieren) mtl./24Monate: 16,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Apple iPhone 11 + o2 Free M 20 GB 46,99 € mtl./24Monate: 36,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Apple iPhone 12 + o2 Free M Boost 40 GB + Apple AirPods Pro 67,99 € mtl./24Monate: 62,99 einmalig: 1,00 € zum shop