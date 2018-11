Xbox Two: Vor "Scarlett" soll noch eine Xbox One erscheinen

Eigentlich wartet die Welt auf die PlayStation 5 und die Xbox Two. Wie es nun heißt, soll Microsoft aber vor dem nächsten großen Generationssprung noch einen weiteren Ableger der aktuellen Xbox One planen. Sie soll wohl besonders kompakt und günstig werden.

Mit der Xbox One X brachte Microsoft zuletzt die zurzeit leistungsstärkste Spielekonsole auf den Markt. Als Nächstes will das US-Unternehmen offenbar auch im günstigeren Preissegment den Druck auf Sony erhöhen: Thurrott zufolge soll schon im Frühjahr 2019 eine neue Xbox erscheinen. Dabei werde es sich jedoch nicht um die Xbox Two alias "Scarlett" handeln, sondern um eine besonders günstige Neuausgabe der Xbox One S.

Unsere Empfehlung Sony Playstation 4 Pro

Neuer Anlauf für alten Plan

Schon zum Erscheinen der ersten Xbox One wollte Microsoft sich viel stärker auf den Vertrieb von Spielen in Form digitaler Downloads konzentrieren. Die Pläne wurden jedoch aufgrund starker Kritik aus der Spieler-Community wieder verworfen. Nun soll das Unternehmen einen neuen Anlauf planen – und zwar in Form einer Xbox One S ohne Laufwerk für physische Datenträger.

Die Konsole soll Spiele ausschließlich über das Internet beziehen können und rund 100 Dollar günstiger sein als die aktuelle Xbox One S. Letztere soll angeblich auch in einer schlankeren Form mit Laufwerk neu erscheinen. Die Entwicklung beider Geräte macht dem Bericht nach gute Fortschritte, sodass die Konsolen schon im Frühjahr 2019 erscheinen könnten. Währenddessen soll die Xbox Two ebenfalls in Entwicklung sein. Ihr Release werde angeblich noch vor dem der PlayStation 5 erfolgen. Die Sony-Konsole wird für 2020 erwartet.