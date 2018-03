Xbox und Co.: Das sind die Games with Gold im April

Xbox One X: Games with Gold bringen auch im April eine Menge Spielspaß

Microsoft gibt kostenlose Spieltitel für April 2018 bekannt: Auch im Frühlingsmonat hält der Herausgeber von Xbox One X und Co. einige "Games with Gold" bereit. Unter anderem verschlägt es euch auf eine einsame Insel und in die unendlichen Weiten des Weltraums.

Zwei der "Games with Gold" im April stehen der Pressemitteilung von Microsoft zufolge exklusiv auf der Xbox One zur Verfügung. Der erste der beiden Titel ist "The Witness", der vom 1. bis zum 30. April bereitsteht. In dem Spiel müsst ihr auf einer einsamen Insel nach Möglichkeiten zur Flucht suchen. Das Game beinhaltet über 500 Rätsel – somit ist es vor allem ein Spiel für Gedächtnis und Kombinationsvermögen.

"Assassins Creed" und "Dead Space 2"

Der zweite Gratis-Exklusivtitel für die Xbox One ist "Assassins Creed Syndicate", der vom 16. April bis zum 15. Mai 2018 verfügbar ist. Darin schlüpft ihr in die Rolle eines Geschwisterpaars (wahlweise Bruder oder Schwester) und müsst London von Templern befreien. Zwei weitere Spiele der "Games with Gold" gehören zur Xbox 360, sind aber dank Abwärtskompatibilität auch auf der Xbox One spielbar.

Dazu gehört "Cars 2: The Videogame" (1. bis 15. April), in dem ihr als Rennwagen Geschicklichkeit beweisen müsst – ein Spiel zum gleichnamigen Kinofilm von Pixar. In "Dead Space 2" übernehmt ihr einen Ingenieur, der eine Infektion überlebt hat und sich nun auf einer Weltraumstation gegen diverse Aliens zur Wehr setzen muss. Das Survival-Horror-Game ist erstmalig 2011 erschienen. Von den "Games with Gold" im März steht "Superhot" noch bis Mitte April zur Verfügung.