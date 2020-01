Xiaomi will Rekord brechen: Handy mit XXL-Arbeitsspeicher im Anflug

Mit seiner Black-Shark-Reihe will Xiaomi Mobile Gamer ansprechen

Xiaomi geht auch 2020 nicht vom Gas: Nachdem kürzlich konkrete Hinweise auf das Pocophone F2 aufgetaucht sind, scheint bald ein wahres RAM-Monster auf uns zu warten. Das Xiaomi Black Shark 3 5G bekommt offenbar den größten Arbeitsspeicher der Smartphone-Geschichte.

Satte 16 GB RAM wird das Xiaomi Black Shark 3 offenbar mitbringen. Dies geht aus einer Zertifizierung hervor, die ihr euch in dem Tweet weiter unten anschauen könnt. Sollte das stimmen, würde das Smartphone mehr Arbeitsspeicher bieten als viele aktuelle Notebooks. Denn selbst bei Laptops gelten nach wie vor 8 GB RAM als Standard. Und ehrlich gesagt, ist das für die meisten Nutzer auch ausreichend.

Xiaomi Black Shark 3 5G: Sind 16 GB RAM sinnvoll?

Sicherlich: Das Xiaomi Black Shark 3 5G ist ein Gaming-Smartphone und damit auf Höchstleistung getrimmt. Doch zumindest aktuell dürfte es kaum Spiele oder Apps geben, die nicht auch mit weniger als 16 GB RAM flüssig laufen würden. Das muss allerdings nicht so bleiben. Denn analog zur Leistungsfähigkeit von Hardware steigen erfahrungsgemäß auch die Systemvoraussetzungen der Software.

Während ihr 16 GB RAM aktuell also eigentlich nicht wirklich benötigt, kann das in Zukunft ganz anders aussehen. Vor allem, wenn die Konkurrenz nachzieht und das Xiaomi Black Shark 3 nicht das einzige Smartphone mit 16 GB RAM bleibt. Zumindest im Android-Bereich ist davon auszugehen. iPhones dürften diese Marke in absehbarer Zeit hingegen nicht knacken. Allerdings benötigen Apples Smartphones dank iOS auch generell weniger Arbeitsspeicher, als Handys mit Googles Betriebssystem.

Zukunftssicher dank 5G und 16 GB RAM

Auch wenn der große Arbeitsspeicher zurzeit ein wenig übertrieben scheint: Er würde das Xiaomi Black Shark 3 5G wohl zu einem sehr zukunftssicheren Smartphone machen. Dazu passt, dass es der Zertifizierung zufolge auch 5G unterstützen wird. Wann und zu welchem Preis der Release erfolgen wird, ist unklar. Zunächst einmal warten wir auf die offizielle Enthüllung.

Den Vorgänger präsentierte der Hersteller im März 2018. Dementsprechend könnte das Black Shark 3 noch im ersten Quartal 2020 Premiere feiern. Wären 16 GB RAM für euch ein Kaufgrund? Oder haltet ihr so viel Arbeitsspeicher für übertrieben?