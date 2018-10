Xiaomi Black Shark: Gaming-Smartphone kommt offenbar nach Europa

Bislang ist das Gaming-Smartphone Xiaomi Black Shark hierzulande nicht offiziell erhältlich. Womöglich erscheint das leistungsstarke Gerät aber schon bald in weiteren Regionen. Es gibt Hinweise auf eine weltweite Veröffentlichung, was auch einen Verkaufsstart in Europa einschließen dürfte.

Xiaomi soll den globalen Launch des Black Shark vorbereiten, wie GizmoChina unter Berufung auf MyDrivers berichtet. Darauf soll eine neue Webseite hinweisen, die möglicherweise genau zu diesem Zweck eingerichtet wurde. Die prominent auf der Seite platzierten Formulierungen "Sharks Approaching" und "Unleashing Soon" sind gleichbedeutend mit einem "Erscheint bald". Zudem trägt die Webseite das Wort "Global" in der Adresszeile, was ebenfalls ein Hinweis auf eine weltweite Veröffentlichung sein dürfte.

Neuer Trend Gaming-Smartphones?

Offenbar entwickeln sich Gaming-Smartphones langsam zum Trend. Nachdem vor einiger Zeit das Razer Phone erschienen ist, folgten weitere Geräte. Neben dem Nachfolger Razer Phone 2 gibt es zum Beispiel das ROG Phone von Asus. Huawei plant mit dem Mate 20X offenbar ein ähnliches Gerät, das sich speziell an Zocker richtet. Für Gaming-Smartphones gibt es also wohl eine Nachfrage. Erfreuen sich die Modelle auch in Europa einer steigenden Beliebtheit, dürfte dies für einen Marktstart des Black Shark in dieser Region sprechen.

Bis wir tatsächlich wissen, ob das Xiaomi Black Shark hierzulande erscheint, müssen wir uns wohl noch gedulden. Für Gamer dürfte sich das Gerät lohnen: Laut der Android-Bestenliste des AnTuTu Benchmarks handelt es sich bei dem "Schwarzen Hai" um das derzeit zweitschnellste Smartphone mit Googles Betriebssystem. Platz eins belegt das ROG Phone, Platz drei das OnePlus 6.