Xiaomi erobert Europa: Redmi 5A im März nur hinter iPhone X und iPhone 8

Xiaomi rollt den Markt für Android-Smartphones auf: Im März 2018 hat das Unternehmen aus China den globalen Markt für mobile Geräte mit Googles Betriebssystem angeführt – mit dem Redmi 5A. Nur die iOS-Geräte iPhone X und iPhone 8 Plus verkauften sich noch besser.

Das Xiaomi Redmi 5A war im März 2018 das am meisten verkaufte Android-Smartphone weltweit, berichtet Android Authority unter Berufung auf Daten der Analyse-Firma Counterpoint Research. Unter allen Smartphones landete das günstige Einsteiger-Gerät auf dem dritten Platz – die aktuellen Apple-Flaggschiffe iPhone X und iPhone 8 Plus nahmen demnach den ersten beziehungsweise zweiten Platz ein.

In Spanien sogar vor Apple

Es sei laut Counterpoint Research das erste Mal, dass Xiaomi an der Spitze der verkauften Android-Smartphones stehe. Das Redmi 5A komme im März auf einen Marktanteil von 1,8 Prozent. Zum Vergleich: Das iPhone X hatte im gleichen Zeitraum einen Marktanteil von 3,5 Prozent, das iPhone 8 Plus einen Anteil von 2,8 Prozent. Auf dem fünften und sechsten Platz landeten Galaxy S9 und S9 Plus. Diese Geräte waren allerdings nicht auf der ganzen Welt den ganzen Monat über verfügbar.

In Spanien habe Xiaomi laut Canalys im ersten Quartal 2018 mit 14,1 Prozent Marktanteil sogar Apple und BQ hinter sich gelassen. Bis zum Zweiten Huawei (23 Prozent) und zum Erstplatzierten Samsung (23,9 Prozent) ist allerdings noch eine Menge Luft. Android Authority empfiehlt das Xiaomi Redmi 5A allen Nutzern, "die ein grundlegendes Android-Smartphone zu kleinem Preis" suchen.