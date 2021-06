Xiaomi plant weitere Überraschungen für die Zukunft. Ein besonders futuristisches Premium-Feature könnte schon bald in günstigeren Smartphones zu finden sein und damit Druck auf die Konkurrenz ausüben.

Die meisten bahnbrechenden Top-Features in der Smartphone-Industrie tauchen erst in neuen Premium-Smartphones auf, ehe sie lange Zeit später auch in günstigeren Modellen zu finden sind. Xiaomi könnte ein solches Premium-Feature allerdings bereits frühzeitig in einem preiswerteren Smartphone verbauen. Wie GizChina in Bezug auf einen Weibo-Leaker (@DCS) berichtet, soll sich ein Redmi-Smartphone mit einer unsichtbaren Kamera unter dem Display in der Entwicklung befinden.

Redmi-Smartphone mit Kamera unter dem Display

Dem Bericht zufolge arbeitet die mittlerweile unabhängig agierende Xiaomi-Tochtermarke "Redmi" an einem Smartphone, das eine Frontkamera unter dem Display bieten soll. Damit könnte die unsichtbare Kamera bald nicht nur in teuren Top-Smartphones, sondern auch erschwinglicheren Modellen zu sehen sein. Die Redmi-Marke ist vor allem für einen niedrigeren Preis und ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis bekannt, wie das Redmi Note 10 Pro bei uns im Test zeigt.

Vorherige Berichte legen nahe, dass Samsung und Xiaomi noch in diesem Jahr starke Geräte mit der evolutionären Technik zeigen wollen. Bei dem Samsung Galaxy Z Fold 3 und dem Xiaomi Mi Mix 4 wird es sich jedoch vermutlich um kostspielige Modelle handeln. Erster am Markt war allerdings das Unternehmen ZTE mit dem Axon 20 5G, das ein vollflächiges Display ohne nervigen Kameraausschnitt schon im vergangenen Jahr präsentierte. So richtig alltagstauglich war die neue Frontkamera dann aber doch nicht. Bleibt also abzuwarten, wie sehr Xiaomi und Samsung den Weg zu einem gänzlich aussparungsfreien Display ebnen können.

Spezial-Kamera für Redmi erst im nächsten Jahr

Welches Modell Redmi mit der Kamera ausstatten wird, ist noch nicht klar. Zumindest das Entwicklungsgerät soll aber ein 6,7 Zoll großes Display mit einer Full-HD-Plus-Auflösung sowie einer erhöhten Bildwiederholrate besitzen. Der offizielle Release des günstigen Redmi-Smartphones mit der Spezial-Kamera wird im kommenden Jahr erwartet.