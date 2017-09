Xiaomi kündigt am 5. September seine neue Smartphone-Reihe an

Xiaomi stellt in Kürze eine komplett neue Smartphone-Reihe vor. Das spannende daran: Die Geräte könnten es auch nach Deutschland schaffen. Noch ist jedoch nicht klar, ob auch ein Premium-Gerät unter den Modellen ist.

Schon am 5. September 2017 will Xiaomi die neuen Smartphones enthüllen, berichtet 9to5Google. Gerüchten zufolge seien es Geräte aus dem Android One Programm von Google. Dabei handelt es sich um ein Konzept, mit dem der Suchmaschinenriese gemeinsam mit anderen Herstellern Smartphones in Wachstumsmärkte bringen will. Allerdings handelt es sich bei solchen Modellen meist um Einsteigergeräte, keine Flaggschiffe.

Kommt Xiaomi nach Deutschland?

Xiaomi selbst hat allerdings einen Teaser auf Twitter veröffentlicht, der das Gegenteil von einem Einsteiger-Smartphone andeutet. Ihr findet das Video am Ende des Artikels. Zu sehen sind zwei verschieden große animierte Kreise, die wohl für eine Dualkamera stehen – was auch der Text "Flaggschiff Dualkamera" am Anfang sehr deutlich macht.

Die Kreise nehmen in dem kurzen Clip verschiedene Formen an: Sie werden zu sich drehenden Zahnrädern, einer schnell laufenden Uhr, Trommeln und einem Fahrrad. Womöglich will Xiaomi damit auf eine hohe Geschwindigkeit hinweisen: Demnach könnte unter den neuen Smartphones zumindest eines mit Top-Chipsatz sein.

Im Video spricht der Hersteller zudem von einem "globalen Launch" im Jahr 2017. Dies könnte bedeuten, dass die noch unbekannte Smartphone-Reihe auch in Deutschland direkt erhältlich sein wird. Mehr erfahren wir dann am 5. September, wenn die Präsentation beginnt. Nur sechs Tage später wird daraufhin das Xiaomi Mi Mix 2 vorgestellt, das über einen Snapdragon 836 verfügen soll und wohl ein fast randloses Display besitzt.