Xiaomi hat ein in Kürze stattfindendes Launch-Event angekündigt: Am 15. Juli (14 Uhr) will das Unternehmen via Livestream neue Produkte vorstellen. Um welche es sich dabei handelt, könnt ihr vielleicht selbst erraten.

In einem Tweet teasert der chinesische Hersteller die "Xiaomi Ecosystem-Produktvorstellung" an, die ihr euch auf Facebook, YouTube und Twitter werdet ansehen können. Der entsprechende Post enthält ein Bild, auf dem Hinweise zu den kommenden Geräten versteckt sind:

Genauer gesagt verbergen sich die Hinweise in der "2020". Die erste "0" etwa soll wohl das Xiaomi Mi Band 5 symbolisieren. Wir berichteten zuletzt bereits, dass der Deutschland-Release des Fitnesstrackers unmittelbar bevorstehen soll. Am 15. Juli werden wir dann endlich Gewissheit erhalten, ob das Xiaomi Mi Band 5 auch in Deutschland SpO2-Tracking, NFC und Alexa-Support bietet.

Was kommt außer dem Xiaomi Mi Band 5?

Der Launch des Xiaomi Mi Band 5 dürfte für viele wohl das interessanteste sein, was uns im Livestream erwartet. Zwar lässt die zweite "2" im Teaser-Bild erahnen, dass auch die Präsentation eines Smartphones geplant ist. Das abgebildete Kamera-Modul deutet aber stark daraufhin, dass das Redmi 9 im Rampenlicht stehen wird. Das aber ist in Deutschland bereits erhältlich. In anderen Ländern allerdings noch nicht, und für diese Märkte stellt Xiaomi das Redmi 9 vermutlich noch einmal vor.

Leicht zu erkennen ist außerdem, dass sich in der letzten "0" ein Fernseher versteckt. Um welches Modell es sich dabei handeln könnte, ist unklar. Eingerahmt scheint der TV von einer Art USB-Kabel. Das wiederum könnte eine Anspielung auf den jüngst vorgestellten Xiaomi Mi TV Stick sein – eine Art Pendant zum kommenden Android-TV-Dongle Sabrina.

Darüber hinaus ist in dem Bild ein Hinweis auf einen Elektro-Roller zu finden. Auch hier ist nicht eindeutig, welches Modell gemeint sein könnte. Ein Kandidat ist der Mi Scooter 2 Pro. Zudem dürfen wir uns wohl auf einen neuen Lautsprecher freuen (zweite "2"). Vielleicht auf das Mi Smart Home Hub? Wir sind gespannt – vor allem aber auf den Launch des Xiaomi Mi Band 5. Und ihr?