Die Kamera ist für viele Nutzer mittlerweile ein entscheidendes Kaufkriterium bei einem Smartphone. Kein Wunder, dass sich Hersteller in dieser Disziplin gegenseitig übertrumpfen wollen. Das können wir auch bei den Flaggschiffen beobachten, die in den nächsten Wochen vorgestellt werden. So soll es die Xiaomi Mi 10 Kamera mit dem Setup des Galaxy S20 aufnehmen wollen.

Konkurrenten, Partner, Konkurrenten: Samsung und Xiaomi haben im vergangenen Jahr gemeinsam den 108 MP Flagschiff-Kamerasensor entwickelt und präsentiert. Doch nach der erfolgreichen Zusammenarbeit der konkurrierenden Handyhersteller geht die Branche wieder zum Tagesgeschäft über. Berichten zufolge soll Samsungs Galaxy S20 den neuen Sensor eingebaut bekommen – und Gizchina zufolge will Xiaomi mit der Mi 10 Kamera nachziehen.

Unsere Empfehlung Xiaomi Redmi Note 8T

Kann die Xiaomi Mi 10 Kamera mit dem Galaxy S20 mithalten?

Bisher ist über das chinesische Flaggschiff noch nicht allzu viel bekannt geworden. Umfangreiche Leaks suchen Interessierte vergeblich. Dabei soll das Xiaomi Mi 10 bereits in den kommenden Wochen präsentiert werden. Das einzige, was uns bislang über das Highend-Smartphone zu Ohren – oder in diesem Fall wohl eher zu Augen – gekommen ist: geleakte Bilder der Quad-Kamera und einem Punch-Hole.

Jetzt kommen noch die Informationen dazu, die laut Gizchina darauf schließen lassen, dass es Xiaomi mit dem hauseigenen Flaggschiff auf das Galaxy S20 abgesehen haben will. Es wäre natürlich logisch, wenn Xiaomi den gemeinsam entwickelten 108-MP-Sensor in das neue Mi 10 verbaut.

Die Frage ist jedoch, ob der chinesische Hersteller Experten im Haus hat, welche diesen ebenso gut in das Gerät integrieren können wie die Konkurrenten von Samsung ins Galaxy S20. Da kommt es nicht nur auf die Rechenleistung an, sondern das gesamte Zusammenspiel von Soft- und Hardware.

Wann können wir mit den neuen Flaggschiffen rechnen?

Mit Sicherheit können wir wohl erst sagen, wer das Rennen macht, wenn das Xiaomi Mi 10 und das Galaxy S20 auf dem Markt sind. Doch wann wird das überhaupt sein? Samsung hat bereits für den 11. Februar offiziell ein Galaxy Unpacked Event angekündigt.

Von Xiaomi gibt es noch keine offiziellen Ansagen zum Releasedatum des neuen Flaggschiffs. Allerdings rechnen Branchen-Experten damit, dass das Mi 10 am Valentinstag, also am 14. Februar, seinen großen Auftritt haben wird.