Xiaomi Mi 10 kehrt zurück: Diese Edition soll 2021 aufmischen

Ein Verkaufsschlager soll dieses Jahr auf den Smartphone-Markt zurückkehren: Wie ein Leak verrät, plant Xiaomi angeblich eine weitere Version des beliebten Xiaomi Mi 10. Bei der Ausstattung dürfte uns eine interessante Änderung erwarten.

Das Xiaomi Mi 10 machte sich 2020 vor allem in China mit einem blitzschnellen Ausverkauf einen Namen, aber auch in Deutschland gehörte das Mi 10 im vergangenen Sommer zu den beliebtesten Smartphones. Wie nun Android Authority unter Berufung auf einen Weibo-Beitrag berichtet, plant Xiaomi dieses Jahr eine Neuauflage des erfolgreichen Mi 10 mit einem neuen Prozessor. Einen Namen, Preis oder Release-Termin verrät der Beitrag allerdings nicht.

Neues Xiaomi Mi 10 mit Snapdragon 870?

Das Xiaomi Mi 10 kam im vergangenen Jahr als Flaggschiff mit dem High-End-Chip Snapdragon 865 auf den Markt und auch das vor kurzem vorgestellte Mi 11 ist mit Qualcomms bestem SoC ausgestattet. Bei der neuen Edition des Mi 10 scheint das chinesische Unternehmen nun einen anderen Weg einzuschlagen: Mit dem kürzlich präsentierten Snapdragon 870 soll der zweitschnellste Chip aus diesem Jahr zum Einsatz kommen.

Wie wir berichteten, positioniert Qualcomm das 870er-Modell unter dem Top-Chip Snapdragon 888. Im Grunde handelt es sich um eine aufgebohrte Variante des 865 Plus mit höheren Kerntaktungen. Damit liegt er näher am Vorjahresmodell, verfügt aber über etwas mehr Leistung. Die restliche Hardware der noch unbenannten Mi-10-Edition soll indes gleich bleiben. In diesem Fall könnte man sich also auf die 108-MP-Hauptkamera und das 6,67 Zoll großes AMOLED-Display mit 90-Hz-Bildwiederholrate freuen. Googles neuste Android-Version 11 ist dann wahrscheinlich ab Werk installiert.

Xiaomi Mi 10 (2021 Edition): Der Preis macht es interessant

Besonders spannend wird es beim Preis für die neue Version des Mi 10. Qualcomm hat den Snapdragon 870 dieses Jahr als günstigere High-End-Alternative für erschwingliche Top-Smartphones vorgestellt. Sollte Xiaomi den Preis so noch weiter drücken können, könnte sich hier ein Preis-Leistungs-Tipp anbahnen. Ob und wann das Smartphone in dieser Konfiguration tatsächlich vorgestellt wird, ist zu diesem Zeitpunkt jedoch noch unklar.