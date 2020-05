Die Kamera des Xiaomi Mi 10 Pro ist 2020 in vielen Bestenlisten zu finden

Das Xiaomi Mi 10 Pro besitzt ohne Frage eine hervorragende Kamera. Wie stark diese tatsächlich ist, hat Xiaomi bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Nun macht das Unternehmen aus China erneut mit einer besonderen Aktion auf sein Flaggschiff aufmerksam – es begleitet eine Expedition auf den Mount Everest.

Das Expeditionsteam besteht aus 30 Landvermessern, die als unterstützendes Werkzeug das Xiaomi Mi 10 Pro nutzen, berichtet GizmoChina. Nicht ganz uneigennützig hat das Unternehmen die Expedition ausgestattet, da die Fotos die Stärke der Kamera demonstrieren sollen. Ihr findet ein paar der Fotos in dem Tweet am unteren Ende dieses Artikels.

Rekordversuch in luftiger Höhe

China hat unlängst seine Seite des höchsten Berges der Welt wieder geöffnet, nachdem sie wegen des Coronavirus für eine Weile geschlossen war. Die mit dem Xiaomi Mi 10 Pro ausgestattete Expedition sei unlängst von einem Basis-Camp auf der Höhe von 5200 Metern gestartet. Die Teilnehmer könnten einen Rekord aufstellen, da das erste Mal eine professionelle Vermessung des Mount Everest aus China bis zur Spitze in 8848 Meter Höhe stattfinden würde.

Es ist hingegen nicht das erste Mal, dass eine solche Aktion die Kamera-Stärke des Xiaomi Mi 10 Pro unter Beweis stellen soll. So hat das Unternehmen bereits 2019 einen Satelliten mit dem Top-Smartphone ausgestattet. Die beeindruckenden Bilder von unserem Planeten aus dem Weltraum hat Xiaomi im März 2020 veröffentlicht.

Xiaomi Mi 10 Pro unter den Top Fünf

Das Xiaomi Mi 10 Pro verfügt auf der Rückseite über eine Vierfach-Kamera, deren Hauptsensor mit 108 MP auflöst. Im April 2020 hat der Hersteller ein Update veröffentlicht, das gleich sieben neue Features für die Kamera beinhaltet. Dazu gehört unter anderem die "Super Video Stabilization".

Aktuell haben die Experten von DXoMark das Mi 10 Pro als viertbestes Kamera-Smartphone bewertet (Stand: Mai 2020). Spitzenreiter ist derzeit das Huawei P40 Pro. Die High-End-Ausstattung im Mi 10 Pro hat allerdings auch ihren Preis: Das Flaggschiff ist in Deutschland ab etwa 1000 Euro zu haben. Wie sich das Smartphone und seine Top-Kamera in der Praxis beweisen, könnt ihr in unserem ausführlichen Testbericht nachlesen.