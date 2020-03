Für die neue Werbung zum Xiaomi Mi 10 Pro scheint der chinesische Hersteller einiges an Zeit und Geld investiert zu haben. Xiaomi hat offenbar die Kamera des Smartphones in den Weltraum geschickt, damit diese ein paar Fotos von der Erde schießt.

Xiaomi hat bereits 2019 einen Satelliten ins All geschickt, der die 108-MP-Kamera des Xiaomi Mi 10 Pro an Bord hatte. Dabei sind beeindruckende Bilder entstanden, auch wen diese in der Werbung nur rund acht Sekunden zu sehen sind. Den fast 90 Sekunden dauernden Clip zu der Aktion seht ihr direkt über diesem Artikel.

Xiaomi Mi 10 Pro setzt neue Maßstäbe

Eine Smartphone-Kamera ist natürlich nicht dafür prädestiniert, Fotos von unserem Planeten zu schießen, und wir gehen auch nicht davon aus, dass Käufer des Xiaomi Mi 10 Pro jemals in die Situation kommen, ein Foto aus dem Weltraum zu schießen. Dennoch zeigen die Schnappschüsse, was für detailreiche Aufnahmen mit dem Xiaomi Mi 10 Pro möglich sind.

Für diese Erkenntnis hätte Xiaomi allerdings nicht einmal zwingend einen Satelliten im Weltall benötigt. Die Foto-Experten von DxOMark bescheinigten der Smartphone-Kamera jene Qualitäten bereits. Der Detailreichtum der Bilder würde neue Maßstäbe setzen, heißt es im Test. Dieser bescherte dem Handy letztendlich die bislang höchste Gesamtpunktzahl. Mittlerweile muss sich das Xiaomi Mi 10 Pro den Platz an der Spitze allerdings mit dem Oppo Find X2 Pro teilen.

Handy erscheint hierzulande Ende März

In der Werbung gibt Xiaomi zudem einen Einblick in seine Jahresprognose. 2020 will der Hersteller weltweit mehr als 100 Millionen Geräte verkaufen. Das ist allerdings wohl eine sehr pessimistische Angabe, schließlich waren es im vergangenen Jahr bereits mehr als 124 Millionen Geräte.

Das Xiaomi Mi 10 Pro ist in China bereits erhältlich. In Deutschland müssen wir uns noch bis zum 24. März und der Präsentation der globalen Version gedulden. Diese sollte ursprünglich auf dem MWC stattfinden. Die Mobilfunkmesse wurde jedoch abgesagt und somit verschob sich auch das Xiaomi-Event.