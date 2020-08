Ihr mögt weder Notch, noch Löcher im Display, noch eine Pop-up-Kamera? Dann solltet ihr euch das Xiaomi Mi 10 Ultra ansehen, das der Hersteller gerade modifiziert hat. Für alle, die schon sehnlich auf die Kamera unter dem Display warten: Es dauert nicht mehr lange bis zur Serienreife.

Xiaomi arbeitet schon seit einer Weile an einer Lösung, um die Selfie-Kamera unter dem Display verbauen zu können. Nun ist dem Unternehmen aus China offenbar ein Durchbruch gelungen, wie der Leak-Experte Ice universe auf Twitter berichtet. Wie das aussehen könnte, zeigt uns der Hersteller mit einem umgebauten Xiaomi Mi 10 Ultra. Auf der rechten Seite des kurzen Videos seht ihr das Smartphone mit Aussparung für die Kamera, auf der linken ohne. Ihr findet den Tweet etwas weiter unten in diesem Artikel.

Vorderseite: 100 Prozent Display

Das Besondere an der Möglichkeit, die Kamera unter dem Display verbauen zu können, liegt auf der Hand: Endlich sind Smartphones möglich, bei denen der Bildschirm tatsächlich nahezu die gesamte Vorderseite einnimmt. Um wie viel das nahtlose Display-Design den Gesamteindruck aufwertet, demonstriert uns das modifizierte Xiaomi Mi 10 Ultra. Auf dieses Ziel arbeitet die Industrie bereits seit geraumer Zeit hin – nun scheint es zum Greifen nahe zu sein.

Die Frage ist nun, wann die entsprechende Technologie Serienreife erlangt. Denn das gezeigte Xiaomi Mi 10 Ultra ist offenbar nur ein Prototyp. Xiaomi zufolge soll es nicht mehr allzu lange dauern: Schon 2021 könnten wir mit ersten Smartphones rechnen, in denen die Technologie zum Einsatz kommt, berichtet Ice.

Premiere im Xiaomi Mi 11?

Laut Xiaomi handelt es sich bereits um die dritte Generation der In-Display-Kamera. Dem Unternehmen sei es gelungen, seit Juni 2018 entscheidende Bereiche zu verbessern. So war zum Beispiel bei der ersten Generation die Pixeldichte im Bereich des Displays, unter dem sich die Kamera befindet, nur halb so hoch wie auf dem restlichen Bildschirm.

In welchem Smartphone wir die In-Display-Kamera selbst erleben können, ließ Xiaomi bei der Vorstellung offen. Eine modifizierte Version des Xiaomi Mi 10 Ultra für den Massenmarkt ist wohl eher unwahrscheinlich. Eher dürften wir die Technologie im Nachfolger erwarten, also einem möglichen Xiaomi Mi 11 Ultra oder Xiaomi Mi 20 Ultra. Dieses Smartphone erscheint dann – anders als sein Vorgänger – hoffentlich auch in Europa.