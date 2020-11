Sehen wir hier bereits das Xiaomi Mi 11 und das Mi 11 Pro? Im Internet macht ein Bild die Runde, auf dem die beiden Top-Smartphones aus China bereits zu sehen sein sollen. Demnach erwarten uns Geräte, die sich in Bezug auf das Design nicht vor anderen Flaggschiffen verstecken müssen.

Auf dem besagten Bild sind zwei Smartphones nebeneinander zu sehen, die allerdings nicht das gleiche Design aufweisen. Es stammt von dem Twitter Kanal "Digital Chat Station". Der Abbildung zufolge weist das Xiaomi Mi 11 einen flachen Bildschirm auf; das Mi 11 Pro hingegen besitzt offenbar ein Display, das auf einer Seite um den Rand gebogen ist. Ihr findet den Tweet etwas weiter unten in diesem Artikel.

Mi 11 Pro mit Note-Display?

Sowohl das Display des Xiaomi Mi 11 als auch das des Mi 11 Pro nehmen offenbar einen Großteil der Vorderseite ein. Insgesamt sieht die Vorderseite des Standard-Mi-11 denen von Xiaomi Mi 10T und 10T Pro sehr ähnlich. Das angebliche Display des Mi 11 Pro hingegen erinnert eher an Geräte der Galaxy-Note-Reihe von Samsung oder der Mi-Note-Serie von Xiaomi selbst.

Ein Detail unterscheidet die Geräte aber: Das sogenannte "Punch Hole" für die Frontkamera befindet sich dem Bild zufolge in der Mitte des Mi-11-Displays. Beim Mi 10T (Pro) ist diese Aussparung am linken oberen Rand des Bildschirms zu finden. Leider ist unklar, wie authentisch das Bild ist. Offensichtlich handelt es sich um ein Rendering, nicht um ein Foto.

Xiaomi Mi 11 noch 2020?

Interessant ist der Text, den Digital Chat Station im Tweet zu dem Bild geschrieben hat: See you at the end of the year", was frei übersetzt "Wir sehen uns Ende des Jahres" bedeutet. Dies ist ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht noch im Jahr 2020 mit der Vorstellung des Xiaomi Mi 11 rechnen können.

Zwar hat Xiaomi das Mi 10T (Pro) erst Ende September 2020 der Öffentlichkeit vorgestellt. Entsprechend wäre der Zeitraum bis zum Release des potenziellen Nachfolgers sehr kurz. Allerdings gibt es schon seit geraumer Zeit Gerüchte, dass zum Beispiel Samsung sein nächstes Flaggschiff, das vermutlich Galaxy S21 heißen wird, schon im Januar 2021 enthüllt. Demnach könnte auch Xiaomi seinen Release-Zeitplan angepasst haben – und das Mi 11 ebenfalls im Januar erscheinen, wie GizChina berichtet.

Besserer Chip, bessere Kamera

Das Xiaomi Mi 11 soll Gerüchten zufolge das erste Smartphone auf dem Markt werden, das den neuen Snapdragon 875 als Antrieb nutzt. Auch im Bereich Kamera erwartet uns offenbar ein Upgrade: Das Weitwinkel-Objektiv soll mit stolzen 48 MP auflösen. Der Weitwinkel im Mi 10 Pro bietet die Auflösung von 20 MP. Sollte die Gerüchteküche richtig liegen, müssen wir uns nicht mehr lange gedulden, ehe wir zur Ausstattung Gewissheit erhalten.