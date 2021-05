Xiaomi vermeldet stolz, dass die Mi-11-Reihe mittlerweile schon über 3 Millionen Verkäufe erzielt hat. Damit können die Chinesen einen weiteren Meilenstein abhaken auf ihrem steilen Erfolgsweg. Denn neben der hohen Verkaufszahl, gibt es einen weiteren Erfolg zu feiern.

Das Xiaomi Mi 11 ist, nach eigener Angabe, das Smartphone mit der schnellsten Verkaufsrate des Herstellers. Einem neuen Bericht zufolge, ist damit aber noch nicht das Ende der Rekordjagd erreicht. Mittlerweile hat Xiaomi schon über 3 Millionen Smartphones aus der Mi-11-Reihe verkauft. Die explosionsartig angestiegene Zahl hängt unter anderem mit dem Marktstart des Mi 11 Ultra, des Mi 11i und des Mi 11 Lite (5G) zusammen, die erst über zwei Monate später, nach dem Xiaomi Mi 11 vorgestellt wurden.

Xiaomi Mi 11: Marktdominanz in China

Die 3 Millionen verkauften Einheiten sind nicht das Einzige, dass Xiaomi stolz verkündet. Der Hersteller meldet auch, dass das Mi 11, das Mi 11 Pro und das Mi 11 Ultra zusammen den größten Marktanteil für Android-Telefone in China in ihrer jeweiligen Preisklasse verzeichnen. Dabei bezieht er sich auf eine Statistik eines chinesischen Drittanbieters, für das erste Quartal des Jahres 2021.

Obwohl Xiaomi es selbst nicht sagt, müssen wir außerdem davon ausgehen, dass die hohe Verkaufszahl sich in erster Linie auf die Absätze im eigenen Land bezieht. Das erschließt sich allein schon daher, weil die Mi-11-Reihe zwar schon international vorgestellt, bei weitem aber noch nicht überall erhältlich ist. Mit anderen Worten: Wenn die Verkäufe aus den anderen Ländern in die Gänge kommen und in die Statistik einfließen, wird die Zahl vermutlich noch einmal deutlich ansteigen.

Die neue Mi-11-Reihe: Jetzt auch in Deutschland erhältlich

Der Marktstart der Mi-11-Reihe hat sich in Deutschland stark verzögert. Das Xiaomi Mi 11 gibt es zwar schon seit dem 11. Februar, doch das Mi 11i und das Mi 11 Lite erst seit dem 12. Mai. Das in China beliebte Mi 11 Pro soll es leider überhaupt nicht zu uns schaffen. Dafür haben wir aber am 20. Mai mit dem Mi 11 Ultra eine High-End-Alternative dazubekommen.