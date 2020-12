Das große Objektiv des Xiaomi Mi 11 erinnert ein wenig an das Mi 10T (Bild)

Noch im Dezember könnte Xiaomi das Mi 11 und Mi 11 Pro präsentieren. Das Mi 11 ist nun schon in freier Wildbahn aufgetaucht und wir bekommen durch einige Fotos einen guten Blick darauf. Auffällig sind der schicke blaue Farbverlauf und ein großer Kamerasockel auf der Rückseite.

Wieder einmal ist es der bekannte Leaker IceUniverse, der Neuigkeiten zu einem Top-Gerät ausplaudert. Dieses Mal geht es um das Mi 11 von Xiaomi. Das Gerät steht kurz vor der Enthüllung und erste Test-Telefone sind wohl schon in den Händen von Xiaomi-Mitarbeitern unterwegs. Ein solches Handy zeigt sich wohl gerade auf einigen Fotos und der Leaker ist sich zu „100 Prozent sicher“, dass es sich um das Mi 11 handelt.

Hat Xiaomi die 108-MP-Kamera verbessert?

Die Bilder passen perfekt zu den schon zuvor geleakten Render-Grafiken, die angeblich das Mi 11 zeigen. Auffällig ist der Kamerasockel mit drei Objektiven, wovon eines deutlich kleiner als die anderen beiden ist. Bei den größeren Linsen handelt es sich vermutlich um die Ultraweitwinkel-Kamera und den 108-MP-Sensor, quasi das Herzstück von Xiaomis Flaggschiffen seit 2020. Die verbleibende kleine Linse ist wohl für Makro-Fotos gedacht.

Eine so ausladende Kamera mag nicht jedem auf den ersten Blick gefallen, aber die Größe bringt Vorteile beim Fotografieren. Denn die größeren Linsen lassen mehr Licht zum Sensor durch, was für eine bessere Dynamik und schönere Bilder im Dunkeln sorgt. Beim Nachtmodus ist Xiaomi noch nicht ganz auf einem Level mit den Top-Smartphones von Samsung, Huawei oder Apple, eine Verbesserung wäre also durchaus zu begrüßen.

Vorstellung noch im Dezember

Am 29. Dezember wird Xiaomi Gerüchten zufolge das Mi 11 und Mi 11 Pro vorstellen. Beide Geräte sind mit dem Snapdragon 888 ausgestattet, wie die Firma bei der Enthüllung des Top-Chipsatzes bestätigt hat. Von beiden Modellen werden OLED-Bildschirme mit 120 Hertz Bildwiederholrate erwartet, offizielle Angaben gibt es allerdings noch nicht.