Endlich kommt das nächste China-Flaggschiff nach Deutschland: Xiaomi zieht am 8. Februar das Tuch vom Xiaomi Mi 11. Wir verraten euch, wie ihr das Event bequem von zuhause aus verfolgen könnt. Der Livestream beginnt bereits am frühen Nachmittag.

Wo wollt ihr den Global Launch des Xiaomi Mi 11 verfolgen? Der Hersteller stellt euch diverse Kanäle zur Verfügung, auf denen ihr euch die Präsentation anschauen könnt. Direkt über diesem Artikel findet ihr etwa den YouTube-Stream zum Event. Ab 13 Uhr könnt ihr auf den Play-Button drücken und euch zurücklehnen.

Videos im Fokus

Alternativ klinkt ihr euch über Twitter oder Facebook ein. Einen Link zum Zuckerberg-Netzwerk findet ihr am Ende des Textes. Auf den Portalen habt ihr auch die Möglichkeit, Erinnerungen einzurichten, damit ihr den Startschuss nicht verpasst. Denn leider findet das Event zu einer Zeit statt, zu der die meisten wohl arbeiten. Aber vielleicht verbringt ihr heute eure Mittagspause ja vor Smartphone, Computer oder Smart-TV.

Es soll sich laut Xiaomi lohnen. Der Hersteller verspricht in seiner Vorschau "ganz großes Kino" und ein "Smartphone für Cineasten von heute". Der Fokus scheint in diesem Jahr also auf Videodrehs zu liegen. Samsung fuhr zum Unpacked-Event des Galaxy S21 eine ähnliche Schiene.

Wann erfolgt der Release?

In China hat Xiaomi das Mi 11 bereits im Dezember vorgestellt. Es wird also mit Spannung zu erwarten sein, ob und welche Unterschiede die globalen Version bietet. Euch dürfte zudem interessieren, ab wann ihr das Top-Smartphone in den Regalen findet. Gerüchten zufolge müsst ihr euch noch bis März gedulden. Der Vorverkauf dürfte aber bereits zeitnah beginnen. Mutmaßlich stellt Xiaomi für Frühentschlossene wieder ein spannendes Paket an kostenlosen Gadgets oder besondere Preisnachlässe bereit.

Preis soll stabil bleiben

Im Vorfeld geisterte ein Bericht durch die Gerüchteküche, laut dem das Xiaomi Mi 11 deutlich teurer wird als das Xiaomi Mi 10. Jüngste Gerüchte sprechen zum Glück vom Gegenteil. Das Smartphone soll genauso viel kosten wie sein Vorgänger. Welche Meldung letztendlich richtig liegt, erfahrt ihr im Livestream – und danach auf Curved.