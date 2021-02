Das Xiaomi Mi 11 ist bereits vorgestellt. Nun startet der Vorverkauf. Zu jenem Anlass hat der Hersteller ein eigenes Event mit deutschem Kurzfilm produziert. Ihr könnt auch vorab beeinflussen, wie großzügig Xiaomi bei den kostenlosen Zugaben ist.

Das Xiaomi Mi 11 feiert am 25. Februar seine Deutschland-Premiere und geht in den Vorverkauf. Der Stream startet auf YouTube um 19 Uhr und ihr könnt euch direkt über das Video einklinken, das ihr etwas weiter unten seht. Alternativ bietet Xiaomi eine Übertragung auf Facebook und Twitter an. Ein Highlight des Events, das unter dem Motto "Filmreife Leistung" steht, ist ein Kurzfilm. Der deutsche Regisseur Daniel Zlotin drehte den actiongeladenen Streifen ausschließlich auf dem Mi 11.

Auch den Stream setzt Xiaomi komplett mit seinem neuen Top-Smartphone um. Der Hersteller legte bereits beim Global Launch des Mi 11 den Fokus auf die cineastischen Möglichkeiten der Kamera. Zuletzt veröffentlichte Xiaomi auch einen Clip, der die Möglichkeiten des Video-Nachtmodus präsentierte. Zum Event zählen zudem smarte Geräte wie die Mi Watch, Mi Smart Clock und die Kamera Mi 360 Grad Home Security.

Xiaomi Mi 11: Geschenke für Vorbesteller

Ihr erfahrt auch, welche besonderen Deals auf Vorbesteller warten. Für manche Gratis-Zugaben müsst ihr allerdings schon vorher aktiv werden. Denn einige Angebote schaltet Xiaomi erst frei, wenn Nutzer genügend Likes gesammelt haben. Auf Mi.com könnt ihr ein "Gefällt mir" hinterlassen; ihr benötigt ein Mi-Konto.

Für einen Gutschein im Wert von 150 Euro, den ihr eine Woche nach Zahlungseingang erhaltet, setzt Xiaomi 3888 Likes voraus. Aktuell steht der Zähler bei 3150 (Stand: 25. Februar, 9:20 Uhr). Bereits freigeschaltet als Vorbesteller-Bonus sind: doppelte Mi Points, Null-Prozent-Finanzierung und ein Jahr zusätzliche Display-Garantie.

Das Xiaomi Mi 11 ist bereits seit Anfang Februar offiziell. Mit dem Start des Vorverkaufs zündet Xiaomi nun die nächste Stufe, bevor im März der Marktstart erfolgt. Ein genaues Datum verrät der Hersteller mutmaßlich im Stream. Ob wir auch etwas zum Xiaomi Mi 11 Lite und dessen Kamera erfahren?

