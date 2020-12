Auf der chinesischen Social-Media-Plattform Weibo ist ein mutmaßliches Foto vom kommenden Xiaomi Mi 11 geleakt worden. Interessant dürfte hierbei das verbaute Kameramodul sein.

Das Foto erinnert an ein Mi-11-Poster, welches vor Kurzem ebenfalls auf Weibo aufgetaucht ist. Auf dem neuen Bild soll man das Kameramodul des zukünftigen Xiaomi Mi 11 erkennen. Darin sind offenbar zwei größere Sensoren untereinander verbaut. Daneben findet sich dann eine kleinere Linse. Alles wird von einer abgerundeten, quadratischen Einheit umfasst.

Ist das Xiaomi-Mi-11-Foto realistisch?

Auf den ersten Blick wirkt es schon, als hätte hier ein Mitarbeiter schnell ein Foto vom kommenden Mi 11 geschossen und ins Netz gestellt. Doch es ist nicht auszuschließen, dass es sich am Ende doch nur um ein Renderbild von einem Fan handelt.

Denn gerade zu Zeiten, wo ein neues Smartphone in den Startlöchern steht und es kaum Informationen dazu gibt, überschlagen sich die Gerüchte und auf einmal tauchen überall vermeintliche Bilder auf. Das könnte hier auch auf das Xiaomi Mi 11 zutreffen und daher ist Vorsicht bezüglich der Glaubwürdigkeit geboten. Dennoch wollten wir euch das Bildmaterial nicht vorenthalten.

Das wissen wir vom Mi 11

Vollkommen im Dunkeln tappen wir nicht: Unter anderem wissen wir, dass das Xiaomi Mi 11 das erste Smartphone mit Qualcomms neuem Snapdragon 888 sein wird und somit auch 5G unterstützt. In einem Video verkündete zudem Xiaomis CEO Lei Jun, dass das Gerät "sehr bald erhältlich sein wird". Theoretisch wäre also schon in diesem Monat eine Veröffentlichung möglich.

Was noch in der Gerüchteküche brodelt, sind die restlichen technischen Spezifikationen sowie das Design. Das Mi 11 soll mit einem 120Hz-QHD+-Display erscheinen sowie eine Kamera besitzen, die eine Auflösung von 200 MP bietet. Beides wäre ein beträchtliches Upgrade gegenüber dem Xiaomi Mi 10.

Zum Design wird bisher gemunkelt, dass das Xiaomi Mi 11 ein flaches Display besitze, während der Bildschirm des Mi 11 Pro leicht gebogen sei. Genaueres sollten wir aber in Kürze erfahren, wenn Xiaomi die Mi-11-Reihe offiziell vorstellt. Dann sehen wir auch, welche Gerüchte sich am Ende bewahrheitet haben.