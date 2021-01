Für den chinesischen Markt hatte Xiaomi sein neues Top-Smartphone der Mi-Reihe schon vorgestellt. Nun hat das Unternehmen auch den globalen Launch des Xiaomi Mi 11 angekündigt und Einladungen dafür an die Medien verschickt.

Bereits im Dezember 2020 kündigte Xiaomi das Mi 11 für den heimischen Markt an. Deutsche Fans mussten bislang auf ein Zeichen des Unternehmens warten. Diese Ungewissheit hat heute endlich ein Ende: Xiaomi hat Einladungen an die Medien versendet, die den Marktstart in Europa bestätigen. Der Ankündigung nach wird das Xiaomi Mi 11 am Montag, den 8. Februar, um 13:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit offiziell auch hierzulande vorgestellt.

Erstes Flaggschiff mit Snapdragon 888

Die Hardware des neuen Flaggschiffs kennen wir bereits: Qualcomms neuer High-End-Chipsatz Snapdragon 888 wird für eine Top-Performance sorgen. Offiziell ist das Xiaomi Mi 11 somit das erste Smartphone mit diesem SoC auf dem europäischen Markt. Das Galaxy S21 ist zwar seit heute erhältlich, setzt in Europa aber auf Samsungs Exynos-Prozessor. Neben dem 6,81 Zoll großen AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz steht vor allem die 108-MP-Kamera auf der Rückseite im Fokus. Auch eine 13-MP-Ultraweitwinkel- sowie eine 5-MP-Makrolinse sind mit an Bord. Zu welchem Preis das Top-Smartphone hierzulande starten wird, bleibt weiterhin offen.

Xiaomi Mi 11 Pro und Lite auch am Start?

Wie wir berichteten, soll uns in naher Zukunft zudem eine Ankündigung zur Pro-Version sowie einer Lite-Variante bevorstehen. Xiaomi könnte die Geräte zusammen mit dem Mi 11 am 8. Februar während des globalen Launch-Events enthüllen. Auch sich vom Heimatmarkt unterscheidende Farb- oder Speichervarianten für das Xiaomi Mi 11 sind denkbar. Ob es tatsächlich zusätzliche Überraschungen geben wird, bleibt abzuwarten. An besagtem Montag werden wir mehr wissen und euch auf dem Laufenden halten.