Das Xiaomi Mi 11 Pro könnte dem bereits seit einer Weile offiziellen Standardmodell in Kürze folgen. Einem Leaker zufolge soll der Launch noch Mitte März stattfinden. Womöglich lässt das Flaggschiff also bereits in den kommenden Tagen die Hüllen fallen.

Davon überzeugt scheint zumindest ein Leaker, der auf Weibo unter dem Namen "8090 digital beauty" unterwegs ist. Wirklich viel haben wir von ihm oder ihr bislang noch nicht gehört. Da GizmoChina dem Post Beachtung schenkt, dürfte der Tippgeber aber zumindest im Reich der Mitte kein Unbekannter sein. Etwas irritiert hat uns, dass dem Weibo-Beitrag zufolge Xiaomi Mi 11 Pro und das bereits erhältliche Mi 10 Ultra parallel launchen sollen. GizmoChina interpretiert das offenbar als Tippfehler und geht davon aus, dass Mi 11 Pro und Mi 11 Ultra gemeint sind.

Wie wahrscheinlich ist ein Launch im März?

Dass Xiaomi das Mi 11 Pro im März vorstellt, ist durchaus vorstellbar. Schließlich erfolgte der Launch des Standardmodells in China bereits Ende vergangenen Jahres. Daher sind wir schon ein wenig verwundert, dass es zumindest von offizieller Seite bislang so still um das Xiaomi Mi 11 Pro ist. Wie wir den Hersteller kennen, wird er jedoch sicherlich frühzeitig auf den Termin für die Enthüllung hinweisen.

Wenn diese also tatsächlich noch Mitte März stattfindet, müsste die offizielle Bestätigung dafür in den nächsten Tagen auf Weibo, Twitter oder anderen Kanälen erfolgen. Sollte das nicht der Fall sein, müssen wir wohl noch mindestens bis Ende des Monats warten. Beachtet, dass das Xiaomi Mi 11 Pro in Deutschland vermutlich ohnehin noch eine ganze Weile vom Release entfernt ist. Denn Mitte März startet bei uns erstmal das Standardmodell durch, das bislang nur vorbestellbar ist.

Was kann das Xiaomi Mi 11 Pro besser?

Bereits das Xiaomi Mi 11 hat einiges auf dem Kasten und ist für uns aktuell eines der besten Android-Handys. Ein Bereich, in dem das Xiaomi Mi 11 Pro sicherlich noch eine Schippe drauflegen wird, ist die Kamera. Während das Standardmodell ohne echten optischen Zoom auskommen muss, soll das Mi 11 Pro hierfür eine potente Periskop-Linse mitbringen:

Zuletzt hieß es sogar, das Xiaomi Mi 11 Pro werde ein komplett neues Kamera-Setup besitzen und neben einem 5-fachen optischen Zoom auch einen 120-fachen Hybrid-Zoom bieten. Ansonsten halten sich die Unterschiede zum Mi 11 mutmaßlich in Grenzen. Was an den ganzen Gerüchten dran ist, erfahren wir dann hoffentlich in Kürze direkt vom Hersteller.

