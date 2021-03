Nach dem Marktstart des Samsung Galaxy A52 richten sich viel Augen auf Xiaomi. Denn der chinesische Konzern soll bald mit dem Mi 11 Lite einen direkten Konkurrenten enthüllen. Nun sind alle Details des Mittelklasse-Handys in einem Video aufgetaucht.

Obwohl die Markteinführung des Xiaomi Mi 11 Lite in Europa eigentlich noch bevorsteht, geht das Gerät in Italien bereits über die ersten Ladentheken – und euch erwartet ein echter Preis-Leistungskracher. Gerade einmal 320 Euro kostet das Xiaomi Mi 11 Lite beim Shop Tecnosell, der das Smartphone auch in einem Unboxing-Video zeigt.

Xiaomi Mi 11 Lite: Starkes Aufgebot

Wenn ihr euch also gerade nach einem Smartphone für unter 400 Euro umseht, dann dürfte das Xiaomi-Handy bald ein heißer Kandidat sein. Das Mi 11 Lite hat nämlich Features an Bord, die in der Preisklasse keine Selbstverständlichkeit sind. Hervorzuheben ist das 6,55 Zoll große AMOLED-Display, das eine Bildwiederholrate von 90 Hz und Full HD+ bietet. Hier liegt das Mi 11 Lite also gleichauf mit dem Galaxy A52, kostet allerdings gut 30 Euro weniger. Auch die Kamera muss sich nicht verstecken. Hier knipst ein 64-MP-Hauptsensor, dazu kommen eine Ultraweitwinkel-Kamera (8 MP) und ein Makro-Objektiv (8 MP).

Ordentliche Performance

Die Leistung des Mi 11 Lite dürfte besonders Gamer freuen, denn durch den Snapdragon 732G laufen auch viele Spiele flüssig. Auch wenn ihr bei extrem anspruchsvollen 3D-Spielen wohl nicht auf die 90 fps kommen werdet, um den Bildschirm voll auszureizen. In der gezeigten Variante bietet das Handy 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB internen Speicher. Leider fehlt eine Möglichkeit zur Speichererweiterung sowie der Klinkenanschluss.

Italian store already selling Xiaomi Mi 11 Lite. pic.twitter.com/wyl0LJLpEm — Roland Quandt (@rquandt) March 22, 2021

Der Akku liegt mit 4250 mAh im Mittelfeld, ist aber dank 33-Watt-Schnellladen immerhin fix wieder im Einsatz. Insgesamt hat Xiaomi also ein recht solides Paket geschnürt, das vor allem durch den guten Preis überzeugt. Allerdings steht das Gerät auch in der direkten Konkurrenz zum Nachfolger von Samsungs Bestseller.

