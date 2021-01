Erst im Dezember 2020 hat Xiaomi das Mi 11 vorgestellt. Von der Pro-Version fehlte während der Präsentation allerdings jede Spur. Nach einigen Kamera-Leaks zu dem Top-Smartphone, zeigt sich die mit Spannung erwartete Pro-Version nun erstmals auf Bildern.

Auf den von GizChina veröffentlichten Bildern sehen wir angeblich das bald erwartete Xiaomi Mi 11 Pro in vier verschiedenen Farben. Xiaomi setzt demnach auf Varianten in Schwarz, Weiß, Silber und Hellblau. Außerdem bestätigt das Render-Bild vorherige Leaks zur monströsen Kamera des Mi 11 Pro. Deren Design erinnert offenbar stark an das Kameramodul des Samsung S20 Ultra. Allerdings scheint Xiaomi seine Kamera horizontal auszurichten.

Vierfach-Kamera mit 120-fachem Zoom-Feature

Dem Leak zufolge erwarten uns vier Kameralinsen und ein Blitz. Eine mutmaßliche Periskop-Linse ist dabei vom restlichen Teil etwas abgesetzt und mit einem "120x"-Schriftzug gekennzeichnet. Auch hier scheint sich Xiaomi in Sachen Design und Super-Zoom von Samsung inspiriert haben zu lassen. Mit einer 120-fachen Zoom-Funktion würde man den südkoreanischen Konkurrenten sogar überbieten. Die von GizChina gezeigten Bildern weichen etwas von den durch Ben Geskin auf Twitter in Umlauf gebrachten Konzeptbildern ab, die auf vorherigen Leaks basierten.

Xiaomi Mi 11 Pro: Ansonsten ändert sich nicht viel

Die Kamera scheint das Hauptargument für die Pro-Version des Xiaomi Mi 11 Pro zu werden. Den Berichten zufolge setzt das chinesische Unternehmen beim Top-Modell auf ein etwas gekrümmtes, 6,81 Zoll großes AMOLED-Display mit QHD-Plus-Auflösung und einer Bildwiederholrate von 120 Hz. Im Inneren soll der auch im „regulären“ Mi 11 verbaute Snapdragon 888 zum Einsatz kommen, der zusätzlich von bis zu 16 GB RAM unterstützt werden könnte. Im Mi 11 verbaut Xiaomi maximal 12 GB Arbeitsspeicher.

Eine Vorstellung des Xiaomi Mi 11 Pro erwarten wir frühestens im Februar 2021. Ein offizielles Datum gibt zum aktuellen Zeitpunkt aber noch nicht. Auch der Preis für das Flaggschiff-Modell ist noch unklar.