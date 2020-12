Das Jahr 2020 erhält noch einen letzten Höhepunkt – zumindest in der Smartphone-Welt. Das Xiaomi Mi 11 wird noch im Dezember erscheinen, wie der Hersteller nun angekündigt hat. Unter den Weihnachtsbaum schafft es das Top-Smartphone allerdings nicht mehr.

Am 28. Dezember 2020 ist es so weit: Dann wird Xiaomi das Mi 11 der Öffentlichkeit vorstellen. Dies geht aus einem Teaser hervor, den der Hersteller auf Weibo veröffentlicht hat. Demnach stellt Xiaomi das erste Top-Smartphone mit Snapdragon 888 um 19:30 Uhr (lokaler Zeit) vor. In Deutschland ist es dann 12:30 Uhr vormittags. Leaker Ice universe zeigt die Ankündigung auf Twitter. Ihr findet den besagten Tweet etwas weiter unten in diesem Artikel. Zuletzt war vom 29. Dezember die Rede gewesen.

So stark ist der Snapdragon 888

Parallel ist das Xiaomi Mi 11 mutmaßlich in der Datenbank von Geekbench aufgetaucht, wie GizmoChina berichtet. Das Smartphone trägt die Modellnummer "M2011K2C", nutzt den Snapdragon 888 und Android 11 (MIUI 12) als Betriebssystem. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Mit einem Kern kommt das Smartphone auf 1135 Punkte, mit mehreren Rechenkernen auf 3642.

Zum Vergleich: Das Galaxy S21 mit Snapdragon 888 erreichte angeblich unlängst die gleiche Punktzahl mit einem Rechenkern. Mit mehreren Kernen kam das Samsung-Smartphone offenbar sogar auf 3794 Punkte. Zumindest auf dem Papier reichen diese Ergebnisse allerdings nicht, um Apples A14-Chip zu schlagen, der im iPhone 12 Pro verbaut ist (1603/4187 Punkte).

Top-Specs und besondere Kamera

Das Xiaomi Mi 11 soll euch einen 2K-AMOLED-Bildschirm bieten, der die Bildwiederholfrequenz von 120 Hz mitbringt. Das Standardmodell soll zwischen 8 und 12 GB RAM an Bord haben und eine Schnellladefunktion mit 55 Watt unterstützen. Das Flaggschiff Mi 11 Pro könnte sogar das Aufladen des Akkus mit 120 Watt ermöglichen.

Ohne Frage wird das Xiaomi Mi 11 eine sehr gute Kamera mitbringen. Ob das Kameramodul aber wirklich "auf der Seite liegt", ist angesichts widersprüchlicher Leaks fraglich. Allerdings könnte es durchaus Unterschiede zwischen dem Standardmodell und dem Flaggschiff geben. Gewissheit erhalten wir erst Ende Dezember, wenn Xiaomi das Smartphone offiziell präsentiert. Dann erfahren wir vermutlich auch, wie viel das Gerät zum Release kosten soll.