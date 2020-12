Wie stark ist das Xiaomi Mi 11? Schon länger wirbt der Hersteller damit, dass sein neues Smartphone Ende 2020 das erste Gerät auf dem Markt wird, das den Snapdragon 888 nutzt. Doch diese Position dürfte das Mi 11 nicht lange innehaben, denn schon im Januar 2021 folgt das Galaxy S21. Nun befeuert Xiaomi das Duell mit Benchmark-Ergebnissen.

Den auf Weibo veröffentlichten Ergebnissen zufolge erreicht das Xiaomi Mi 11 mit Snapdragon 888 bei Geekbench 1135 Punkte mit einem Kern, berichtet Playfuldroid. Mit mehreren Rechenkernen kommt das Smartphone Xiaomi zufolge auf stolze 3818 Punkte. Damit setzt sich der Chipsatz deutlich von seinem Vorgänger Snapdragon 865 ab (934/3464 Punkte) – und steckt auch den Kirin 9000 von Konkurrent Huawei in die Tasche (1003/3640 Punkte).

Galaxy S21 schneller – aber nur in Europa?

Spannend ist aber die Frage, welche Performance der gleiche Chipsatz in unterschiedlichen Geräten erreicht. Auch zum Galaxy S21 sind kürzlich Benchmark-Ergebnisse aufgetaucht. In dem Samsung-Smartphone erreicht der Snapdragon 888 mit einem Kern ein Ergebnis von 1135 Punkten. Mit mehreren Rechenkernen kommt der Qualcomm-Chipsatz hier auf 3794 Punkte.

Hierzulande wird das Galaxy S21 übrigens nicht vom Snapdragon 888 angetrieben, sondern voraussichtlich vom Exynos 2100. Dieser erreicht bei Geekbench mit einem Kern mutmaßlich 1089 Punkte, mit mehreren Kernen sogar 3963 Punkte. Damit wäre er zumindest theoretisch an der Spitze. Zu bedenken ist aber, dass Vergleiche dieser Art nur theoretischer Natur sind. Im Alltag dürften sich die Unterschiede kaum bemerkbar machen.

Top-Kamera – und hoher Preis?

Ohne Frage habt ihr also mit dem Xiaomi Mi 11 und dem Snapdragon 888 ein sehr leistungsstarkes Smartphone zur Hand. Auch in Bezug auf die Kamera könnt ihr euch relativ sicher sein, einen Spitzenreiter zu benutzen. Alle Gerüchte zur Ausstattung findet ihr in unserer umfangreichen Übersicht.

Bleibt die Frage, wie viel das Top-Smartphone zum Release kosten wird. Jüngsten Gerüchten zufolge wird Xiaomi zumindest in seinem Heimatland China an der Preisschraube drehen: Das Xiaomi Mi 11 wird demnach rund 12,5 Prozent teurer als der Vorgänger Xiaomi Mi 10. Am 28. Dezember 2020 wissen wir wahrscheinlich mehr: Dann will Xiaomi endlich den Schleier lüften.