Bei einem Kamera-Feature leisten sich das Xiaomi Mi 11 Ultra und Galaxy S21 UItra ein Kopf-an-Kopf-Rennen: dem Zoom. Jetzt zeigt sich der "Supermoon"-Modus von Xiaomi in der Praxis, aber können die Chinesen hier gegen Samsungs Flaggschiff bestehen?

Sowohl Xiaomi als auch Samsung haben für ihr Flaggschiff das Affix "Ultra" gewählt. Entsprechend liegt der Vergleich von Mi 11 Ultra und S21 Ultra recht nah. Dabei prahlen beide Geräte mit sehr starken Telefoto-Objektiven, mit denen ihr den Mond jeweils gut in Szene setzen können sollt. Xiaomi spricht hier vom "Supermoon"-Modus, der sich nun auch in der Praxis zeigt.

Mond-Modus im Vergleich

Einen Einblick auf dieses Xiaomi-Feature liefert Ben Geskin auf Twitter. Dieser fotografierte den Mond einmal mit und einmal ohne "Supermoon"-Modus. Heraus kamen zwei recht unterschiedliche Fotos, wobei der spezielle Modus in unseren Augen verwaschener und unattraktiver aussieht. Die Auflösung beim verwendeten 50x-Zoom hält einer näheren Betrachtung ebenfalls nicht stand, trotzdem leistet hier die Kamera doch Beeindruckendes. Der Mond ist klar als solcher zu erkennen und auch die Krater sind gut auszumachen.

#Mi11Ultra 50X moon shot without and with Supermoon mode pic.twitter.com/QQobAnF3UU — Ben Geskin 📸📱👨‍💻 (@BenGeskin) April 27, 2021

Aber wie schlägt sich das Mi 11 Ultra im Vergleich zum Galaxy S21 Ultra? Glücklicherweise haben wir während unseres Testlaufs des Samsung Flaggschiffes auch den Mond-Modus mit 30- und 100x-Zoom getestet. Ihr könnt also die Bilder vergleichen und euch eine eigene Meinung bilden. Wir haben allerdings schon einen Favoriten.

(© 2021 CURVED ) Besonders beeindruckend sind die Aufnahmen des Mondes. Hier mit dreißigfachem ... (© 2021 CURVED ) ...und hier mit hundertfachem Zoom.

In unseren Augen schlägt sich das Galaxy S21 Ultra zumindest in diesem Vergleich deutlich besser. Wir wissen leider nicht, ob die Bilder des Mi 11 Ultra mit oder ohne Stativ aufgenommen wurden. Dies hat gerade bei so langen Zoom-Einstellungen starke Auswirkungen auf das finale Bild. Einen perfekten Vergleich mit identischen Variablen seht ihr hier also leider nicht.

Außerdem ist Mondfotografie auch ein sehr spezielles Feld und wohl nur für die allerwenigstens Nutzer das ausschlaggebende Kriterium bei der Smartphone-Wahl. Hinzu kommt, dass wir das Mi 11 Ultra bislang nicht selbst getestet haben – was wir aber bald nachholen werden.

