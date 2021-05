Das Mi 11 Ultra platzt fast vor Features. Und aus Xiaomi selbst sprudelt es nun endlich auch heraus. Der Hersteller hat verraten, wann das High-End-Smartphone nach Europa kommt.

"Wir machen's offiziell", verkündete Xiaomi Deutschland Ende März auf Twitter. Das Xiaomi Mi 11 Ultra komme im 2. Quartal 2021. Das ist ein bisschen vage, oder? Es könnte schließlich theoretisch auch noch der 30. Juni sein. Solange müsst ihr aber offenbar nicht warten, wie jetzt die niederländischen Nachbarn verraten. Der Marktstart erfolgt demnach bereits am 11. Mai.

Unsere Empfehlung Anzeige

Xiaomi Mi 11 5G

+ o2 Free M 20 GB Kameras mit Studioqualität (108 MP Hauptkamera mit OiS)

Display ohne Kompromisse (riesiger Farbumfang und flüssiger Darstellung)

20 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 225 MBit/s) mtl./24Monate: 39,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Release an Feiertag verkündet

Xiaomi hatte anlässlich des Königstag Ende April spezielle Angebote für niederländische Kunden geschaltet, darunter auch das Xiaomi Mi 11. Vom Ultra-Modell fehlte hingegen jede Spur. Kein Wunder, das Modell ist schließlich noch nicht in Europa erschienen, sondern nur in China und einigen anderen asiatischen Märkten. Ein Nutzer versuchte dennoch sein Glück und fragte, ob auch das Xiaomi Mi 11 Ultra Teil der Kampagne sei. Darauf kommentierte Xiaomi: "Es ist noch nicht verfügbar! Ab 11. Mai."

Es kommt zwar nicht alle Tage vor, dass ein Hersteller den Marktstart für sein Top-Modell in einer Kommentarspalte verrät, aber das soll uns nicht stören. In den Niederlanden ist das Xiaomi Mi 11 Ultra also bereits Mitte Mai verfügbar. Und unter normalen Umständen sehen wir das Smartphone ab jenem Tag auch in Deutschland. Wir rechnen maximal mit einigen Tagen mehr oder weniger Wartezeit.

Ultra-Premiere in Deutschland

Ihr müsst euch also nicht mehr lange gedulden, um das erste Ultra der Serie in den Händen zu halten. Der Vorgänger hatte es schließlich nicht nach Deutschland geschafft. Ein Schicksal, das in diesem Jahr das Mi 11 Pro ereilt. Das ist zwar schade, dafür hat Xiaomi beim Mi 11 Ultra, umso höher ins Regel gegriffen:

Wenn das Xiaomi Mi 11 Ultra nach Deutschland kommt, könnte auch gleich ein großes Update an Bord sein. In China ist die Aktualisierung auf MIUI 12.5.4.0 bereits erschienen. Der Patch soll die Kamera des Geräts noch einmal verbessern.

Deal Xiaomi Redmi Note 10 Pro

+ BLAU Allnet L 4 GB mtl./24Monate: 16,99 einmalig: 1,00 € zum shop

Deal Xiaomi Mi 10T Lite

+ BLAU Allnet XL 8 GB

+ Xiaomi Mi True Wireless Earbuds Basic 2 19,99 € mtl./24Monate: 15,99 einmalig: 1,00 € zum shop