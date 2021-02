Viele neue Features und iOS 14 als Vorbild: Xiaomi hat MIUI 12.5 bereits im Dezember vorgestellt. Bislang ist die neue Version der Benutzeroberfläche allerdings noch nicht erschienen. Wann die ersten Updates in Deutschland ausrollen, hat der Hersteller nun aber verraten. Das ist der Zeitplan.

Wer den Global Launch des Xiaomi Mi 11 im Livestream verfolgte, hat auch gesehen: Xiaomi hatte nicht nur Neuigkeiten zu seinem Top-Flaggschiff dabei, sondern auch News zu vielen anderen Geräten. Das Unternehmen hat verraten, ab wann ihr für Xiaomi Mi 10T und Co. mit einem großen Update rechnen könnt. Hier die Übersicht:

Xiaomi Mi 11 – April/Mai 2021

Xiaomi Mi 10T – April/Mai 2021

Xiaomi Mi 10T Pro – April/Mai 2021

Xiaomi Mi 10 – April/Mai 2021

Xiaomi Mi 10 Pro – April/Mai 2021

Xiaomi Mi 10 Lite 5G – ab Juni 2021

Xiaomi Mi 10T Lite – ab Juni 2021

Xiaomi Note 10 Pro – ab Juni 2021

Xiaomi Mi Note 10 – ab Juni 2021

Xiaomi Mi Note 10 Lite – ab Juni 2021

Xiaomi Redmi Note 9T – ab Juni 2021

Xiaomi Redmi Note 9 Pro – ab Juni 2021

Xiaomi Redmi Note 9S – ab Juni 2021

Xiaomi Redmi Note 9 – ab Juni 2021

Xiaomi Redmi Note 8 Pro – ab Juni 2021

Xiaomi Redmi 9 – ab Juni 2021

Neu: Privatsphäre, Akkuverbrauch und Wallpaper

Der Zeitplan von Xiaomi unterscheidet leider nur zwischen zwei Wellen, in denen das Update auf MIUI 12.5 erscheint. Der Hersteller spricht von einem Rollout "im zweiten Quartal", von dem das Xiaomi Mi 11 als Erstes profitieren dürfte. Andere Geräte dagegen "starten spät im zweiten Quartal". Theoretisch könnte Xiaomi Smartphones der zweiten Welle also auch erst in der zweiten Jahreshälfte versorgen.

Bis MIUI 12.5 auf eurem Xiaomi-Smartphone erscheint, könnt ihr euch aber schon einmal auf die vielen spannenden Features freuen, die Teil des Pakets sein werden. Ihr bekommt mit dem Update eine bessere Zugriffskontrolle auf eure Apps und die neue Benutzeroberfläche soll viel weniger Speicher benötigen und Strom verbrauchen. Ihr habt auf eurem Handy demnach künftig mehr Platz für eure Dateien und zusätzlich eine längere Akkulaufzeit. Weitere Neuerungen, darunter dynamische Wallpaper, findet ihr in unserer Übersicht:

