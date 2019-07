Xiaomi Mi 9: Dieser Kurzfilm ist auf dem Flaggschiff entstanden

Wir haben bereits gesehen, wie einige kreative Köpfe beeindruckende Kurzfilme mit einem iPhone gemacht haben. Doch auch das Xiaomi Mi 9 eignet sich für großartige Aufnahmen. Der chinesische Hersteller hat nun selbst einen Clip veröffentlicht, der die Qualität der Kamera demonstriert. Doch einfach könnt ihr solche Videos nicht selbst drehen.

Das Video stammt direkt von den Xiaomi Studios und heißt "One Charmed Day". Es wurde komplett mit einem Xiaomi Mi 9 gedreht. Der Clip zeigt eine Mutter mit ihrem Kind, wie sie Dinge unternehmen, den Tag nutzen und Zeit miteinander verbringen. Das ist offenbar auch die Botschaft des Kurzfilms: Ihr sollt jeden Moment eures Lebens genießen.

Xiaomi Mi 9 liefert guten Kontrast

In dem Clip fällt der hohe Dynamikumfang auf: An vielen Stellen des Kurzfilms sind sowohl helle als auch dunkle Bereiche zu sehen. In vielen Fällen kann das Xiaomi Mi 9 diese darstellen, ohne dass helle Bereiche nur noch weiß oder schattige Bereiche komplett schwarz erscheinen. Das gelingt dem Smartphone natürlich nicht immer. Allerdings sind das zum Teil Situationen, in denen auch einige teurere Videokameras ohne zusätzliches Licht nicht besser abschneiden würden.

Zudem fällt die gute Farbgebung im Video auf. Bäume haben ein sattes Grün, der Himmel strahlt in einem kräftigen Blau. Auch hier liefert das Xiaomi Mi 9 ein gutes Ergebnis. Allerdings dürfte der Clip einen professionellen Schnitt und eine Farbkorrektur erhalten haben, um einen einheitlichen Look der Aufnahmen zu erzeugen.

Nicht ohne Zubehör gedreht

Der Look des Films ist keine allzu große Überraschung: Die Experten von DxOMark haben der Kamera des Xiaomi Mi 9 eine Top-Bewertung verpasst. In der Top-Liste landete das Smartphone sogar vor dem iPhone Xs Max. Allerdings ist das Video nicht durch das Xiaomi Mi 9 allein entstanden. Es kam offenbar viel Zusatzequipment zum Einsatz. Zudem haben die Macher nicht die vorinstallierte Kamera-App verwendet, sondern eine andere Anwendung. Welche das war, verraten sie jedoch nicht.

Ihr könnt den Einsatz an Zusatzequipment etwa auch an den Kamerafahrten erkennen. Das Xiaomi Mi 9 bietet selbst keine optische oder elektronische Bildstabilisierung. Hier würde es normalerweise also zu gut sichtbaren Wacklern kommen. Ohne entsprechendes Zubehör oder einfallsreiche Eigenbauten schafft ihr es also nicht, so ruhige Fahrten mit dem Flaggschiff aufzunehmen.