Unsere Empfehlung Xiaomi Mi 9 Lite

Sicherheitspatch inklusive – aber nicht für März

Immer mehr Xiaomi-Geräte mit Android 10

Die Aktualisierung für das Xiaomi Mi 9 Lite trägt die Versionsnummer V11.0.1.0.QFCMIXM und rollt wie gewohnt in Wellen aus. Das heißt, es können noch nicht alle Nutzer das Update herunterladen. Xiaomi verteilt es stattdessen in mehreren Etappen. Wenn ihr an der Reihe seid, erhaltet ihr eine Push-Benachrichtigung auf euer Handy. Ihr könnt auch selbst nachschauen. Geht dazu in die Einstellungen und tippt auf "Mein Gerät". Ganz oben findet ihr den Punkt "System-Update". Dort könnt ihr das System "auf Updates prüfen".Teil der Aktualisierung sind nicht nur die neuen Features, die Android 10 im Vergleich zu dessen Vorgänger mitbringt. Euer Handy erhält auch den Android-Sicherheitspatch für Februar 2020. Laut des Changelogs haben die Entwickler zudem die allgemeine Sicherheit des Systems optimiert. Das Xiaomi Mi 9 Lite ist bereits seit September 2019 offiziell. Etwa einen Monat später kam das günstige Smartphone in Deutschland an. Das Basismodell kostete zum Marktstart nur 299,90 Euro. Wer 128 GB internen Speicher der Variante mit 64 GB vorzieht, zahlt 349 Euro. Es handelt sich übrigens um die europäische Variante des Xiaomi Mi CC9 Bereits in der Vergangenheit hat Xiaomi eine ganze Reihe seiner Smartphones mit Android 10 versorgt. Zuletzt durften sich auch Nutzer des Xiaomi Mi A3 und Redmi Note 8 Pro über ein Update freuen. Mittlerweile hat das Xiaomi Mi 9T in unserer Redaktion die Aktualisierung ebenfalls bekommen. Euf den Geräten einiger anderer Nutzer steht der Download bereits etwas länger parat. Unter anderem das Mi 9T und Redmi Note 8 Pro hatten zuvor nur die neue Benutzeroberfläche MIUI 11 erhalten, aber nicht die aktuelle Version von Googles mobilem Betriebssystem. Auf eurem Xiaomi Mi 9 dürfte Android 10 sogar bereits seit einigen Monaten installiert sein.