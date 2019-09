Xiaomi Mi 9 Lite offiziell: Das kann das Mittelklasse-Smartphone

Das Xiaomi Mi 9 Lite ist offiziell. In Spanien ist das neue Mittelklasse-Smartphone ab dem 20. September 2019 erhältlich. Es handelt sich offenbar um die europäische Variante des bereits im Juli vorgestellten Xiaomi Mi CC9. Auch in Deutschland solltet ihr es bald kaufen können.

Das Datum für den Marktstart geht unter anderem aus dem offiziellen Tweet hervor, den ihr weiter unten im Artikel findet. Das Xiaomi Mi 9 Lite kostet in der Basiskonfiguration 319 Euro in Spanien. Diese beinhaltet 6 GB RAM und 64 GB internen Speicher. Als Alternative gibt es noch ein Modell mit genauso viel RAM, aber 128 GB ROM. Dafür verlangt Xiaomi in Spanien 349 Euro. Die weitere Ausstattung ist identisch. In Deutschland dürften die Preise ähnlich hoch ausfallen.

Xiaomi Mi 9 Lite mit Triple-Kamera

Für euer Geld bekommt ihr eine gute Ausstattung: Als Antrieb dient dem Xiaomi Mi 9 Lite Qualcomms Mittelklasse-Chipsatz Snapdragon 710. Das AMOLED-Display bietet mit einer Diagonale von 6,39 Zoll eine großzügige Bildfläche. Auch, weil die Ränder sehr schmal ausfallen und die 32-MP-Frontkamera in einer Wasertropfen-Notch untergebracht ist. Die Auflösung beträgt 2340 x 1080 Pixel, was Full HD+ entspricht. Außerdem beherbergt das Display einen Fingerabdrucksensor.

Auf der Rückseite trägt das Xiaomi Mi 9 Lite eine Triple-Kamera. Diese besteht aus einer 48-MP-Standard-, einer 8-MP-Ultraweitwinkel- und einer 2-MP-Linse für die Tiefenwahrnehmung. Gängige Features wie ein Bokeh-Effekt und eine simulierte Studio-Beleuchtung stehen euch ebenso zur Auswahl wie eine Super-Zeitlupe mit 960 Bildern pro Sekunde.

Kopfhöreranschluss an Bord

Erfreulicherweise bietet das Xiaomi Mi 9 Lite auch einen 3,5-mm-Klinkenanschluss. Das bedeutet, dass ihr kabelgebundene Kopfhörer ohne Adapter anschließen könnt. Einen USB-C-Port bringt das Smartphone aber trotzdem mit. Zu gefallen weiß auch die Akku-Kapazität, die 4030 mAh beträgt. Über USB-C könnt ihr die Batterie mit 18 Watt schnell aufladen. Vorinstalliertes Betriebssystem ist Android 9 Pie, über dem die Benutzeroberfläche MIUI 10 liegt.

Zocker freuen sich zudem über den Game Turbo 2.0, der die Spiele-Performance verbessern soll. Zum Launch stehen drei verschiedene Farbvarianten des Xiaomi Mi 9 Lite zur Auswahl "Pearl White" (Weiß), "Aurora Blue" (Blau) und "Onyx Gray" (Dunkelgrau). Das Smartphone bietet ein attraktives Gesamtpaket, hat aber viel Konkurrenz aus dem eigenen Hause.

Es muss sich unter anderem mit dem Xiaomi Mi 9T messen. Letzteres ist zumindest auf dem Papier die bessere Wahl. Es ist günstiger, besitzt eine Pop-up-Kamera und den besseren Prozessor. Außerdem hat es dem Mi 9 Lite ein Tele-Objektiv voraus. Für das neue Modell spricht nur die höher auflösende Selfie-Cam.