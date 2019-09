Xiaomi Mi 9 Pro 5G: Irre Jagd auf das günstige Top-Smartphone

Unter der Woche feierte das Xiaomi Mi 9 Pro 5G seine Premiere. Das Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugt. Bevor das Smartphone auch zu uns kommt, startet der Verkauf zunächst in China. Und der ein verkappter Verkaufsstart verlief irre.

Nach nur zwei Minuten war das Xiaomi Mi 9 Pro 5G auf Jingdong vergriffen. Das berichtet das Portal GizChina. Die Plattform Jingdong ist ein chinesischer Amazon-Konkurrent. Der Verkauf war um 10 Uhr Ortszeit gestartet und wer sich nur 120 Sekunden später um das Top-Smartphone bemühte, der ging leer aus.

Hinter Erfolg steckt ein Trick

Allerdings relativiert sich dies ein wenig, da es sich um einen Flash Sale handelte, bei dem der Händler nur eine begrenzte Stückzahl anbietet. Der eigentliche Verkaufsstart ist nämlich erst am 31. Oktober; bis dahin dürften weitere Aktionen folgen. Dennoch: Dass die ersten Geräte so flott vergriffen waren, überrascht uns nicht.

Schließlich ist das Xiaomi Mi 9 Pro 5G ein Premium-Smartphone, das den neuen Mobilfunkstandard unterstützt und viel weniger als die namhafte Konkurrenz kostet. In China starten die Preise für das Handy bei umgerechnet 470 Euro. Die teuerste Ausführung kostet etwa 551 Euro. Geräte aus der Oberklasse von anderen Herstellern kosten etwa das Doppelte.

Große Ausstattung zu relativ kleinem Preis

Für den Preis bekommen Käufer den aktuellen Qualcomm-Chipsatz Snapdragon 855+ mit bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Speicher. Das AMOLED-Display misst 6,39 Zoll in der Diagonale. Am oberen Bildschirmrand gibt es eine Wassertropfen-Notch, in der die Selfie-Kamera steckt. Auf der Rückseite sorgt eine Triple-Kamera für tolle Fotos. Zudem zündet der Hersteller in puncto Wireless Charging den Turbo. Ihr ladet kabellos mit 30 Watt. Das liest sich – insbesondere zu dem Preis – sehr gut.

Leider hat sich der Hersteller noch nicht zu einem globalen Marktstart geäußert. Mit einem solchen rechnen wir aber fest. Schließlich haben es zuletzt bereits mehrere Ableger des Mi 9 zu uns geschafft und sind insbesondere wegen ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses begehrt.