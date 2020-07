MIUI 12: Update erreicht Xiaomi Mi 9 und Mi 9T (Pro)

Diversen Nutzerberichten aus Deutschland zufolge hat das Xiaomi Mi 9 MIUI 12 bereits vor einigen Tagen bekommen. Nun hat der Hersteller den Rollout auch offiziell verkündet. Die Ableger Xiaomi Mi 9T und Mi 9T Pro erhalten das Update ebenfalls bereits.

Dies geht aus einem englischen Tweet des Unternehmens hervor. Darin heißt es, die stabile Version von MIUI 12 rolle jetzt für das Xiaomi Mi 9, Mi 9T und Mi 9T Pro aus:

Außerdem stehe das Update nun für das Redmi K20 und K20 Pro bereit. Letzteres ist für Deutschland allerdings weniger relevant. Denn bei den Redmi-Smartphones handelt es sich um die chinesischen Varianten des Xiaomi Mi 9T und Mi 9T Pro.

MIUI 12 kommt schrittweise

In welchen Ländern der Rollout aktuell erfolgt, verrät der Hersteller in seinem Tweet zwar nicht. Wie anfangs erwähnt sollen aber diverse Nutzer in Deutschland MIUI 12 bereits auf ihrem Xiaomi Mi 9 installiert haben. Wenn euch das Update noch nicht erreicht hat, ist also wohl einfach ein wenig Geduld gefragt. Rollouts dieser Art erfolgen in der Regel schrittweise. Das heißt: Die Aktualisierung erreicht nicht alle Geräte gleichzeitig. Sobald es so weit ist, sollte euch euer Smartphone aber automatisch Bescheid geben.

Redmi Note 8 Pro und Co. folgen wohl bald

Xiaomi kündigt in dem Tweet an, uns über MIUI-12-Rollouts für weitere Geräte auf dem Laufenden zu halten. Ein Smartphone, das wohl nicht mehr allzu lange auf das Update wird warten müssen, ist das Redmi Note 8 Pro. Der Hersteller stattet es laut GSMArena gerade mit der stabilen MIUI-12-Beta aus. Sollte diese frei von größeren Fehlern sein, könnte das Redmi Note 8 Pro MIUI 12 schon in den nächsten Wochen ebenfalls erhalten.

MIUI 12: Dark Mode 2.0 und Co

Die neue Benutzeroberfläche bringt viele interessante neue Features auf Xiaomi Mi 9 und Co. Dazu zählen etwa der Dark Mode 2.0, ein verbessertes Multitasking, neue Animationen und Funktionen, die euer Smartphone sicherer machen. Mehr zu den Neuerungen in MIUI 12 erfahrt in einem früheren Artikel.