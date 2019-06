Xiaomi Mi 9T im Live-Stream: Der "Flaggschiff-Killer" ab heute in Europa

Das Redmi K20 soll unter dem Namen Xiaomi Mi 9T in Europa erhältlich sein.

Endlich ist es so weit: Xiaomi führt heute den "Flaggschiff-Killer" in Europa ein. Xiaomi Mi 9T soll es heißen – es sei die europäische Variante für das Redmi K20. Die Präsentation in China haben wir mit großen Augen mitverfolgt, wir erwarten einen echten Kracher. Doch wann genau beginnt die Präsentation? Xiaomi lässt uns da ein bisschen im Dunkeln wandeln – aber wir weisen euch den Weg!

Auf Twitter hat Xiaomi eine neue Produktvorstellung angekündigt. Am 12. Juni – also heute – soll es in Paris, Mailand und Madrid vorgestellt werden. Doch der chinesische Hersteller hält sich sehr bedeckt, kein Produktname taucht auf dem Banner auf, keine Uhrzeit der Präsentation.

In der Gerüchteküche wird jedenfalls heiß gekocht, es soll sich um das Redmi K20 handeln, das als Xiaomi Mi 9T nach Europa kommt. Doch manch Xiaomi-Begeisterter bleibt auf dem Trockenen auf der Suche nach mehr Infos. Zumindest geht es einigen Twitter-Nutzern so. Einer fragt nach der Uhrzeit der Vorstellung und ob es einen Live-Stream geben soll – eine Antwort gab es bisher nicht.

Ein anderer User spekuliert darüber, was mit der etwas kryptischen Zahlenfolge gemeint sein könnte: "1, 2, 3,…4…90!", schreibt Xiaomi in einem Tweet. Dem Twitter-Nutzer zufolge könnte es sich um kleines Rätsel handeln. Er spekuliert, es könnte das Datum des Releases sein. Mit 1+2 sei 12 gemeint, 3 und 4 müsse addiert werden und die 90 würde für 2019 stehen – das Xiaomi Mi 9T müsste demnach am 12. Juli 2019 ausgeliefert werden.

Die Präsentation des Xiaomi Mi 9T im Live-Stream

Doch nach kurzer Suche steht fest: Es gibt doch einen Live-Stream zur Vorstellung des Xiaomi Mi 9T – und der beginnt um 16.30 Uhr. Hier könnt ihr das Event verfolgen:

Übrigens bringt der Hersteller den "Flaggschiff-Killer" nach aktuellem Stand unter drei Namen raus: Einen für den chinesischen Markt, einen für Indien und einen weiteren in Europa. In China heißt das Smartphone Redmi K20, in Europa Xiaomi Mi 9T und in Indien Pocophone F2. Logisch, oder?