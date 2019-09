Xiaomi Mi 9T Pro: Erstes Update für Deutschland ist da

Wer das Xiaomi Mi 9T Pro gerade erst in Betrieb nimmt, der wird sich vielleicht über das bereits verfügbare Update wundern. In der Tat hat der Hersteller aus Fernost aber bereits den ersten Patch auf den Weg gebracht – und das nicht einmal einen Monat nach Verkaufsstart in Deutschland.

"Deutschland" ist aber in diesem Zusammenhang auch die Antwort auf die Frage, wieso die Software schon aktualisiert werden soll. Das Xiaomi Mi 9T Pro ist hierzulande zwar erst kürzlich erschienen, in China gibt es den Flaggschiff-Killer als "Redmi K20 Pro" aber schon seit Mai. Als das Gerät zu uns kam, senkte Xiaomi in seinem Heimatland sogar bereits zum ersten Mal den Preis. Angesichts des Verkaufsstarts im Mai wundert es dann auch nicht, dass schon ein Update fertig ist, wie Caschys Blog berichtet.

Galaxy Note 10 ist längst weiter

Im Gepäck hat die frische Software für das Xiaomi Mi 9T Pro eine Optimierung für die Xiaomi-eigene Mi Cloud. Dadurch sollen auch Elemente, die ihr in der Cloud des Herstellers gesichert habt, von der Suchfunktion eures Smartphones berücksichtigt werden. Für manche vielleicht spannender: Ihr erhaltet auch ein neues Google-Sicherheitsupdate. Leider handelt es sich dabei allerdings nicht um den Patch für September, sondern um den für den Vormonat August.

Wieso Xiaomi noch nicht das eigentlich aktuelle Sicherheitsupdate für sein Mi )t Pro ausliefert, ist unklar. Fest steht aber, dass der große Konkurrent aus Südkorea hierzulande längst weiter ist. Schon vor fast zwei Wochen rollte Samsung den September-Patch gleich für mehrere Geräte wie auch das Galaxy Note 10 aus.

Xiaomi Mi 9T Pro bald günstiger?

Auch wenn Premium-Smartphones wie das Galaxy Note 10 ihr September-Update schon haben und sicherlich auch etwas mehr bieten, spielen sie aber in einer anderen preislichen Liga. Wer das Xiaomi Mi 9T Pro von Deutschland aus im Online-Handel bestellt, bezahlt lediglich einen Preis von etwa 430 Euro – und das ist angesichts der Ausstattung nicht viel. Unser Vergleich mit dem Xiaomi Mi 9 verrät euch alle technischen Merkmale und Fähigkeiten.