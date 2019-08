Xiaomi Mi 9T Pro startet offiziell in Europa – und das in wenigen Tagen

Xiaomis Flaggschiff, das Xiaomi Mi 9T Pro, startet nun offiziell in Europa und das Releasedatum ist bekannt – zumindest für einige unserer Nachbarländer. In den Niederlanden soll das begehrte Smartphone bereits ab dem 20. August erhältlich sein. Wann und ob der erwartete Preis-Kracher nach Deutschland kommt, steht leider noch nicht fest.

Auf Facebook machte es Xiaomi Netherland offiziell und verkündete den bevorstehenden Marktstart des schnellsten chinesischen Smartphones für die Benelux-Staaten. Zu diesem Anlass postete die Seite ein minimalistischen Bild, auf dem einfach nur geschrieben steht: "Es ist Zeit für das Mi 9T Pro."

Das Xiaomi Mi 9T Pro startet am 20. August

In der Beschreibung wird es dann noch konkreter und das Unternehmen richtet sich direkt an seine Fans: "Wir mussten lange darauf warten! Wir haben 100te Fragen dazu bekommen und wir haben versprochen, es mit euch zu teilen, sobald es offiziell ist! Und hiermit halten wir unser Versprechen: Mi 9T Pro wird am 20. August offiziell in den Benelux-Markt eingeführt."

Zuletzt sorgte der Europastart des schnellsten chinesischen Smartphones bereits für Schlagzeilen, als Informationen über den mutmaßlichen Preis bekannt wurden. Wie wir bereits berichteten, soll das Xiaomi Mi 9T Pro, das in China unter dem Namen Redmi K20 Pro läuft, mit 64 GB internem Speicher bereits für 429 Euro erhältlich sein. Das Modell mit 128 GB internem Speicher soll dagegen 479 Euro kosten.

Das hat das Xiaomi Mi 9T Pro alles zu bieten

Werfen wir einen Blick auf die Ausstattung wird klar, warum dieser Preis für Aufregung sorgt. Denn mit dem Snpapdragon 855 und einem Arbeitsspeicher von 6GB hat das Android-Smartphone wirklich was zu bieten. Wie von Xiaomi nicht anders zu erwarten, weiß auch der Rest des Smartphones zu überzeugen – besonders zu dem Preis.

Eine Triple-Kamera mit 48 MP Weitwinkel, 13 MP Ultra-Weitwinkel, 8 MP Teleobjektiv auf der Rückseite und eine Frontkamera mit 20 MP sind schließlich ebenfalls nicht zu verachten.