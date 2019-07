Xiaomi Mi A3 mit Triple-Kamera und Sparpreis? Hersteller facht Gerüchte an

Schluss mit den Gerüchten, hier kommt die Bestätigung vom Hersteller! Auf Twitter heizt Xiaomi die Spannung auf das Xiaomi Mi A3 kräftig an – und verrät dabei auch indirekt einiges über dessen Fähigkeiten. Kann das alles wahr sein?

Xiaomi lässt die Katze aus dem Sack: Den aktuellen Tweets des chinesischen Herstellers zufolge dürfte das neue Smartphone schon sehr bald vorgestellt werden. Außerdem dürfen wir den noch etwas kryptischen Botschaften wohl entnehmen, dass im Xiaomi Mi A3 eine hervorragende Kamera steckt. In einem Teaser mit dem Hashtag "#PhotosWithoutLimits" ist wohl die Silhouette des kommenden Gerätes zu sehen – und die lässt in der Tat eine Dreifach-Hauptkamera erwarten.

Mit 48-MP-Triple-Cam für 200 Euro?

Nachdem der Vorgänger des Xiaomi Mi A3 für seinen verhältnismäßig niedrigen Preis bereits ein sehr vernünftiges Gesamtpaket ablieferte, konzentriert sich Xiaomi nun offenbar auf die Kamera. Alles deutet darauf hin, dass wirklich eine Dreifach-Kamera an Bord ist und WinFuture zufolge löst eine Linse sogar mit satten 48 Megapixeln auf. Die Frontkamera bringt es ebenfalls auf starke 32 Megapixel.

Als Herzstück soll ein Snapdragon-665-Achtkernprozessor im Innern des Xiaomi Mi A3 arbeiten. Für ein Smartphone, dessen Preis womöglich nur bei etwas mehr als 200 Euro liegen wird, ist dieser Mittelklasse-Chipsatz eine absolut solide Wahl. Gemeinsam mit 4 Gigabyte Arbeitsspeicher stemmt er eigentlich jede App. Der interne Speicher dürfte mindestens 64 wenn nicht sogar 128 Gigabyte groß ausfallen.

Schon bald auch in Deutschland

Die Vorstellung des Xiaomi Mi A3 sollte wie eingangs erwähnt schon in den nächsten Tagen erfolgen. WinFuture zufolge werde das Smartphon auch schon in den nächsten Wochen nach Deutschland kommen. Dann dürften wir auch Genaueres über den Preis erfahren. Wer sich übrigens an die Xiaomi-übliche Benutzeroberfläche MIUI nicht herantraut, braucht das Mi A3 nicht zu scheuen. Das Gerät setzt voll auf das Android-One-Programm und erhält quasi ein unverändertes Google-Android.