Xiaomi Mi Air Charge revolutioniert kabelloses Laden

Xiaomi hat ein neues Ladekonzept vorgestellt: Der Mi Air Charger dürfte die Art und Weise, wie wir Smartphones aufladen, grundlegend verändern. Künftig ladet ihr euer Handy über die Luft auf.

Das Smartphone mit neuer Energie versorgen – ganz ohne Kabel und Ladepad? Kein Problem für Xiaomi und den Mi Air Charge. Das Konzept der Chinesen zeigt, wir ihr euer Handy aufladen könnt, ohne es irgendwo anzuschließen oder gar aus der Hand zu legen. Eine Demonstration seht ihr im Video über diesem Artikel.

Beim Mi Air Charge handelt es sich um einen Transmitter-Würfel, den ihr zum Beispiel als Abstelltisch getarnt irgendwo in der Wohnung platziert. Mithilfe von insgesamt 144 Antennen ist er in der Lage, Energie punktgenau per "Beamforming" an ein Smartphone mit entsprechendem Empfängermodul zu senden – auch über eine Distanz von mehreren Metern.

Xiaomi Mi Air Charge: Vollkommen kontaktloses Laden mit bis zu 5 Watt

Während ihr euer Smartphone mit bis zu 5 Watt ladet, könnt ihr euch frei im Raum bewegen und euer Gerät benutzen, so Xiaomi. Zudem soll es möglich sein, mehrere Geräte gleichzeitig mit Energie zu versorgen. Was sich nach Science-Fiction anhört, ist laut des Herstellers die Technologie der Zukunft – und Mi Air Charge scheint nur der Anfang zu sein.

Xiaomi hält aktuell 17 Patente, die alle ähnliche Ansätze verfolgen. Ihr sollt künftig nicht nur Smartphones oder Wearables kabellos mit Energie versorgt, sondern auch Lampen, Smart-Home-Produkte und sämtliche Haushaltsgeräte.

Die Zukunft kommt, aber nicht dieses Jahr

Leider verrät Xiaomi nicht, wann die revolutionäre Ladetechnik auf den Markt kommt. In diesem Jahr braucht ihr allerdings noch nicht mit entsprechenden Produkten rechnen, so Agatha Tang von Xiaomi Global. Es ist also noch etwas Geduld gefragt und auf Xiaomi scheint auch noch einiges an Aufklärungsarbeit zuzukommen. Im Netz zeigen sich viele Nutzer zwar grundsätzlich beeindruckt, stellen aber auch Fragen zu Effizienz und möglichen gesundheitlichen Folgen.