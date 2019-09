Xiaomi Mi AirDots Pro 2: Das sind die neuen AirPods-Konkurrenten

Der AirPod-Klon geht in die nächste Generation: Xiaomi hat die Xiaomi Mi AirDots Pro 2 vorgestellt – gemeinsam mit dem Mi 9 Pro 5G und Mi Mix Alpha. Was die kabellosen Kopfhörer vom Vorgängermodell unterscheidet und was das Gadget kostet, verraten wir euch an dieser Stelle.

Die Xiaomi Mi AirDots Pro 2 haben im Vergleich eine größere Ausdauer. Ihr könnt bis zu vier Stunden durchgängig Musik hören und damit eine Stunde mehr als bei den bisherigen Kopfhörern der Serie. Zum Paket zählt erneut ein Ladecase, das den Energiespeicher der Kopfhörer wieder auffüllt. Die Hülle liefert den In-Ears zehn zusätzliche Stunden Musik, bevor sie selbst an die Steckdose muss. Von 0 auf 100 Prozent benötigt der Akku des Case eine Stunde.

Ungestörter Musikgenuss

Zudem gibt es eine verbesserte aktive Geräuschunterdrückung. Die Ohrhörer können also störende Umgebungsgeräusche herausfiltern, sodass ihr eure Lieblingsmusik ungestört in vollen Zügen genießen könnt. Die Kopfhörer könnt ihr mit Android-Smartphones und iPhones verbinden.

Jeder Hörer wiegt nur 4,5 Gramm und ein IR Sensor erkennt, ob ihr die Xiaomi Mi AirDots Pro 2 im Ohr habt oder nicht. Wenn ihr also einen Hörer aus dem Ohr nehmt, spielt dieser keine Musik mehr ab. An der Rückseite könnt ihr zudem via Touch-Bedienung unter anderem die Lautstärke anpassen oder einen Song überspringen. Ihr müsst also nicht jedes Mal das Smartphone aus der Tasche holen, wenn ihr zum Beispiel den Sound leiser stellen wollt.

Überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Die Xiaomi Mi AirDots Pro 2, mit 14,2mm-Treiber und Unterstützung von AAC, LDHC und SBC, kommen mit Bluetooth 5.0. Das bisherige Modell begnügt sich dagegen mit Bluetooth 4.2. In diesem Punkt schließen die True Wireless Earphones also zu den Apple AirPods auf. Beim Design bleibt sich der Hersteller treu: Die Kopfhörer sehen der Apple-Konkurrenz also auch weiterhin sehr ähnlich.

In China gehen die Xiaomi Mi AirDots Pro 2 bereits am 27. September 2019 in den Verkauf. Der Preis liegt dort bei umgerechnet 50 Euro, also weiter deutlich unter dem der AirPods. Wann das Gadget bei uns in den Handel kommt, ist bislang nicht bekannt. Da das Vorgängermodell aufgrund seines überzeugenden Preis-Leistungs-Verhältnisses auch hierzulande stark nachgefragt ist, dürfte ein Deutschland-Release der zweiten Generation aber nur eine Frage der Zeit sein.